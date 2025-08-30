fechar
Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (30/08)? Afonso revela à família que tem leucemia

Afonso em perigo em "Vale Tudo"! Diagnosticado com leucemia mieloide, o herdeiro da TCA precisará de um transplante de medula para sobreviver.

Por Thallys Menezes Publicado em 30/08/2025 às 18:31
Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo
Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Afonso dá uma notícia bombástica aos Roitman "Vale Tudo"!

O personagem de Humberto Carrão contará à família que está com leucemia mieloide, e começa a busca por um doador de medula compatível para salvar sua vida. Confira resumo e horário!

Resumo Vale Tudo - Sábado (30/08)

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula.

Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Resumo da segunda-feira (01/09) 

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento.

Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

Horário Vale Tudo hoje (30/08)

"Vale Tudo" vai ao ar neste sábado (30/08), às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, a Globo exibe o reality "Estrela da Casa".

