Jornalista da Globo detona Vale Tudo mais uma vez: ‘Não tinha necessidade’

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, não ficou satisfeita com fato de Raquel (Taís Araújo), em Vale Tudo, ficar pobre de novo a ponto de voltar a vender sanduíche na praia.

“Nota zero para tramas sem cabimento em Vale Tudo: Afonso com câncer e Raquel voltando a vender sanduíche na praia um dia após sair da Paladar. Não havia necessidade de tantas mudanças profundas na história espetacular que originou o remake”, massacrou.

Em uma entrevista polêmica, Taís Araújo também não se mostrou contente com os rumos da personagem. A atriz chegou a afirmar que ficou “frustrada” e “triste” com a situação.

“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: “Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada“, desabafou.