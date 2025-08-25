Que horas começa Vale Tudo hoje (25/08)? Fátima descobre o caso de César e Odete!
César e Odete Roitman que se cuidem! "Vale Tudo" mostrará mais uma descoberta devastadora de Maria de Fátima, após expulsão da mansão Roitman.
"Vale Tudo" vem aí com mais treta!
Escorraçada da mansão dos Roitman Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá o caso entre César (Cauã Reymonsd) e Odete (Deborah Bloch). Veja resumo e horário!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (25/08)
Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas.
Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.
Resumo de amanhã Vale Tudo (26/08)
César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.
Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.
Quando termina Vale Tudo 2025?
O remake de "Vale Tudo" já tem data acabar. A novela termina ainda este ano, mais precisamente em 17 de outubro. A novela será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva.
Horário Vale Tudo hoje (25/08)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (25/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.