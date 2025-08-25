Que horas começa Vale Tudo hoje (25/08)? Fátima descobre o caso de César e Odete!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

César e Odete Roitman que se cuidem! "Vale Tudo" mostrará mais uma descoberta devastadora de Maria de Fátima, após expulsão da mansão Roitman.

Clique aqui e escute a matéria

"Vale Tudo" vem aí com mais treta!

Escorraçada da mansão dos Roitman Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá o caso entre César (Cauã Reymonsd) e Odete (Deborah Bloch). Veja resumo e horário!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (25/08)

Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas.

Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.

Resumo de amanhã Vale Tudo (26/08)



César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

Quando termina Vale Tudo 2025?

O remake de "Vale Tudo" já tem data acabar. A novela termina ainda este ano, mais precisamente em 17 de outubro. A novela será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva.

Horário Vale Tudo hoje (25/08)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (25/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.