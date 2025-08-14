Com quem Heleninha fica no final de Vale Tudo? Remake pode ter desfecho inédito
Em meio à sua luta contra o vício, a personagem de Paolla Oliveira terá um novo amor em "Vale Tudo". Entenda o que vem aí e relembre seu fim em 1988.
Heleninha é uma das personagens que mais repercutem em "Vale Tudo"!
Interpretada por Paolla Oliveira, a artista plástica luta contra o alcoolismo e a tirania da mãe, Odete (Deborah Bloch).
Após a decepção com Ivan (Renato Góes), um futuro de novos romances pode estar a caminho da personagem. Saiba mais!
Com quem Heleninha fica em 1988?
Na primeira novela, Heleninha (Renata Sorrah) e Ivan (Antonio Fagundes) até chegam a se casar, mas o relacionamento não resiste. No decorrer da trama, ele acaba retomando o romance com Raquel, mesmo sob ameaça da sogra para manter o casamento.
Na fase final, Heleninha ela conhece William (Dennis Carvalho), que se torna fundamental em sua luta contra o alcoolismo, acompanhando-a inclusive em reuniões dos Alcoólicos Anônimos.
A relação se fortalece e, no desfecho, Heleninha oficializa a união no civil, encerrando a novela em um momento de superação e felicidade, sem beber há um ano.
Ainda não se sabe se a nova versão repetirá esse final ou se o personagem William estará presente na história. Porém, Heleninha se envolverá com alguém novo em breve.
Heleninha se envolverá com Renato em Vale Tudo
No remake, Heleninha terá um envolvimento inédito com Renato, algo que não ocorreu na primeira versão.
Nos próximos capítulos, a personagem se empenhará mais na luta contra o alcoolismo, chegando a frequentar reuniões do Alcoólicos Anônimos e abrir uma galeria no Rio.
É na cerimônia de abertura que ela começa a se aproximar de Renato, engatando um romance que a fará esquecer de Ivan, revela o Terra.
Não há confirmação, mas é possível que Renato assuma o papel que William teve na primeira versão.