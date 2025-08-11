fechar
Vale Tudo |

Que horas começa a a novela Vale Tudo hoje (11/08)? Odete tenta destruir a Paladar; saiba tudo

Raquel que se cuide! Uma nova armação de Odete pode colocar a empresa da batalhadora empresária em risco em "Vale Tudo"; saiba mais!

Por Thallys Menezes Publicado em 11/08/2025 às 18:28
Odete em Vale Tudo
Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Raquel está em perigo em "Vale Tudo"!

A protagonista de (Taís Araújo) e sua empresa Paladar serão alvo de um plano malvado de Odete (Deborah Bloch). A ideia da megera será sabotar a maionese. Confira o que vem aí!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (11/08)

Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade.

Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto.

Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Leia Também

Que horas começa Vale Tudo hoje (11/08)?

"Vale Tudo" será exibida às 21h20, depois do Jornal Nacional.

Quando acaba Vale Tudo?

O capítulo desta segunda (11) é o 114º da novela. Faltam cerca de 60 capítulos para o fim da trama, que deve ter 173 capítulos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O término está previsto para 18 de outubro. "Três Graças", nova novela da Globo, substitui o remake.

 

Leia também

Segredo de Afonso será revelado em "Vale Tudo"
Novela

Segredo de Afonso será revelado em "Vale Tudo"
Vale Tudo: Personagem nova chega para revelar que filho de Odete Roitman está vivo
Novelas

Vale Tudo: Personagem nova chega para revelar que filho de Odete Roitman está vivo

Compartilhe

Tags