Que horas começa a a novela Vale Tudo hoje (11/08)? Odete tenta destruir a Paladar; saiba tudo

Raquel que se cuide! Uma nova armação de Odete pode colocar a empresa da batalhadora empresária em risco em "Vale Tudo"; saiba mais!

Clique aqui e escute a matéria

Raquel está em perigo em "Vale Tudo"!

A protagonista de (Taís Araújo) e sua empresa Paladar serão alvo de um plano malvado de Odete (Deborah Bloch). A ideia da megera será sabotar a maionese. Confira o que vem aí!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (11/08)

Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade.

Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto.

Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Que horas começa Vale Tudo hoje (11/08)?



"Vale Tudo" será exibida às 21h20, depois do Jornal Nacional.

Quando acaba Vale Tudo?

O capítulo desta segunda (11) é o 114º da novela. Faltam cerca de 60 capítulos para o fim da trama, que deve ter 173 capítulos.

O término está previsto para 18 de outubro. "Três Graças", nova novela da Globo, substitui o remake.