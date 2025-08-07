Odete bola plano maligno para destruir em Vale Tudo: "Assassinato"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" chega a um momento emblemático da versão original. Odete irá às últimas consequências para destruir Raquel, sua nova rival.

Em "Vale Tudo", Odete (Débora Bloch) cruzará todos os limites para arruinar Raquel (Taís Araújo).

Disposta a acabar com a reputação da rival, ela colocará em prática um plano cruel que envolverá sabotagem alimentar e, possivelmente, assassinato.

Vale Tudo: Odete tenta prejudicar a Paladar

Previsto para ir ao ar no capítulo de sábado (9), o momento marca uma virada sombria na trama, revelando até onde Odete é capaz de ir.

A vilã vai infiltrar Mario Sérgio (Thomás Aquino) na Paladar e orquestrar o envenenamento da maionese do restaurante.

Sem remorso, Odete festejará o golpe e justificará seu ato com desprezo, minimizando os riscos à vida dos clientes.

Celina (Malu Galli) ficará horrorizada ao perceber a gravidade do plano, mas a empresária seguirá firme, alegando que Raquel merece pagar por tudo o que fez, desde se tornar fornecedora de sua empresa até o envolvimento com seu genro.

O que acontece na versão original?

A sequência repete um dos momentos mais polêmicos da versão original da novela, com Odete mostrando até onde está disposta a ir por vingança.

Em 1988, a vilã também tentou sabotar a maionese, mas Celina (Nathalia Timberg) descobre a tempo e impede a concretização do plano. O mesmo deve ocorrer no remake.