Vale Tudo | Notícia

Odete bola plano maligno para destruir em Vale Tudo: "Assassinato"

"Vale Tudo" chega a um momento emblemático da versão original. Odete irá às últimas consequências para destruir Raquel, sua nova rival.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/08/2025 às 18:50
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Em "Vale Tudo", Odete (Débora Bloch) cruzará todos os limites para arruinar Raquel (Taís Araújo).

Disposta a acabar com a reputação da rival, ela colocará em prática um plano cruel que envolverá sabotagem alimentar e, possivelmente, assassinato.

Vale Tudo: Odete tenta prejudicar a Paladar

Previsto para ir ao ar no capítulo de sábado (9), o momento marca uma virada sombria na trama, revelando até onde Odete é capaz de ir.

A vilã vai infiltrar Mario Sérgio (Thomás Aquino) na Paladar e orquestrar o envenenamento da maionese do restaurante.

Sem remorso, Odete festejará o golpe e justificará seu ato com desprezo, minimizando os riscos à vida dos clientes.

Celina (Malu Galli) ficará horrorizada ao perceber a gravidade do plano, mas a empresária seguirá firme, alegando que Raquel merece pagar por tudo o que fez, desde se tornar fornecedora de sua empresa até o envolvimento com seu genro.

O que acontece na versão original?

A sequência repete um dos momentos mais polêmicos da versão original da novela, com Odete mostrando até onde está disposta a ir por vingança.

Em 1988, a vilã também tentou sabotar a maionese, mas Celina (Nathalia Timberg) descobre a tempo e impede a concretização do plano. O mesmo deve ocorrer no remake.

