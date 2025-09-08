Dona de Mim: Quem fica com a guarda de Sofia? Saiba tudo
Suspense em "Dona de Mim"! Com a morte de Abel, a guarda de Sofia está em aberto; saiba quem deverá conquistar a tutela da garota em breve.
O futuro de Sofia (Elis Cabral) está nas mãos da Justiça em "Dona de Mim".
Com a morte de Abel (Tony Ramos) e o sumiço de Vanderson (Armando Babaioff), está sendo decidido qual será o novo lar da garota.
Entenda o que acontecerá nos próximos capítulos!
Sofia fica com quem? Guarda provisória da criança é decretada
Samuel (Juan Paiva) tentará ganhar a guarda de Sofia, mas terá o pedido negado, devido à adoção irregular realizada por Abel.
Por conta de seu vínculo único com a garota, Leo (Clara Moneke) convencerá a Justiça a conceder a guarda de Sofia a ela.
A menina passará, então, a morar com a nova tutora, frequentando uma escola pública do bairro.
O vínculo entre as duas seguirá forte, mas a nova realidade de Sofia gerará atritos entre Samuel e Leo, por conta das perspectivas de futuro da garota.
Porém, alguns capítulos depois, Filipa (Claudia Abreu) também tentará obter a guarda de Sofia. A viúva de Abel terá sucesso em seu pedido e receberá a tutela da criança, que ficará apavorada por ter que morar com Jaques (Marcello Novaes), segundo o site Terra.
Ainda não se sabe quem manterá a guarda de Sofia até o fim. É possível que Vanderson reapareça até a reta final da novela.
Também existe a possibilidade de Ellen (Camila Pitanga), mãe biológica dela, ou Abel, ainda estarem vivos.
Quando acaba Dona de Mim?
"Dona de Mim" tem fim previsto para 9 de janeiro de 2026, com reapresentação no dia 10. Ao todo, a novela deve ter 219 capítulos.
A novela será substituída por "Coração Acelerado", nova trama ambientada no universo da música sertaneja.