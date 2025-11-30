HBO Max amplia catálogo e anuncia estreia de 'Floribella' em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A HBO Max segue fortalecendo sua estratégia no mercado de teledramaturgia.

Além de investir em produções originais — como o sucesso de “Beleza Fatal”, exibido no início do ano, e a aguardada estreia de “Dona Beja”, marcada para fevereiro de 2026 — a plataforma também tem apostado na aquisição de novelas já conhecidas do grande público.

Entre os novos títulos licenciados está “Floribella”, que chega ao streaming em 8 de dezembro.

Baseada no fenômeno argentino “Floricienta”, criado por Cris Morena, a novela infanto-juvenil reúne elementos de romance, humor, música e fantasia.

Escrita por Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, a trama acompanha a trajetória de Maria Flor, interpretada por Juliana Silveira, que perde a mãe na infância e é criada pela madrinha Titina.

Ao aceitar o trabalho de babá em uma mansão que abriga seis irmãos órfãos, a jovem passa a lidar com novos conflitos, afetos e descobertas — entre elas, a paixão pela música.

No elenco, também estão Roger Gobeth, Leticia Colin, Johnny Massaro, André Luiz Miranda e Julianne Trevisol.

Exibida originalmente pela Band entre 2005 e 2006, “Floribella” se tornou um marco da teledramaturgia juvenil.

O impacto do folhetim resultou em 344 capítulos, divididos em duas temporadas, e impulsionou o lançamento de cinco álbuns musicais, que movimentaram milhares de cópias e renderam turnês pelo país.

Além do resgate de produções clássicas, o universo criado por Cris Morena volta a ganhar novas ramificações.

A HBO Max também prepara a chegada de “Margarida”, série Max Original que acompanha a filha da protagonista de “Floricienta”.

A produção mantém referências diretas à trama argentina, incluindo personagens conhecidos e canções que marcaram os anos 2000, ampliando o legado da franquia para uma nova geração de espectadores.