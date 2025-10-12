Descubra os motivos dos 5 suspeitos para matar Odete Roitman
Remake de Vale Tudo prepara dez finais alternativos e mantém cinco personagens como principais suspeitos pela morte de Odete Roitman
O Brasil acompanha com expectativa os momentos finais do remake de Vale Tudo, da Globo. No centro da trama está a misteriosa morte da socialite Odete Roitman (Débora Bloch), personagem icônica que marcou a teledramaturgia e agora ganha nova interpretação e desfecho pelas mãos da autora Manuela Dias.
Diferente da versão original, em que o mistério teve um final surpreendente, o remake preparou dez finais alternativos e colocou cinco personagens principais como suspeitos.
A estratégia, além de manter o suspense até o último capítulo, foi pensada para evitar vazamentos e garantir o impacto da revelação. Segundo a autora, o desfecho não repetirá o da primeira versão, mas promete paralisar o país mais uma vez.
Os cinco suspeitos e seus possíveis motivos
Maria de Fátima (Bella Campos)
Ambiciosa e disposta a tudo para subir socialmente, Maria de Fátima sempre teve uma rivalidade com Odete. A vilã manipulava a jovem e a usava em seus jogos de poder, chegando a colocá-la contra o próprio filho, Afonso (Humberto Carrão). Frustrada e sentindo-se traída, Fátima teria motivos de sobra para se vingar da empresária.
César Ribeiro (Cauã Reymond)
Casado com Odete, César via o casamento como uma forma de acesso à fortuna da esposa. Após descobrir que ela estava envolvida em tentativas de envenenamento contra inimigos, o sedutor passou a temer por sua própria vida. Eliminar Odete seria, para ele, uma forma de se proteger - e, de quebra, herdar parte da riqueza.
Heleninha Roitman (Paolla Oliveira)
A relação entre Heleninha e a mãe sempre foi marcada por traumas e manipulações. O estopim veio quando ela descobriu que Odete sabia que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), estava vivo, mas manteve o segredo. A dor e o ressentimento podem ter levado Heleninha ao limite.
Celina (Malu Galli)
Irmã de Odete, Celina já havia se revoltado com as maldades da empresária. Ao descobrir que a irmã estava envolvida nas mentiras sobre a suposta morte de Leonardo, ela chegou a ameaçá-la: “Eu vou te matar, Odete.” O confronto entre as duas pode ter terminado de forma trágica.
Marco Aurélio (Alexandre Nero)
Ambicioso e corrupto, o empresário sempre enxergou Odete como um obstáculo aos seus planos de poder. Sua morte abriria caminho para que ele assumisse o controle total da TCA, empresa da família. Na versão original, o personagem fugia do país após o crime, mas Manuela Dias já prometeu reviravoltas inéditas para o novo final.