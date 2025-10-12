fechar
Novela | Notícia

5 provas de que Odete Roitman pode estar viva

Teoria de fãs de Vale Tudo aponta que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte; cinco indícios sustentam a suspeita. Entenda

Por Alice Lins Publicado em 12/10/2025 às 21:04
Odete Roitman em "Vale Tudo"
Odete Roitman em "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram

Os telespectadores de Vale Tudo, da Globo, voltaram a assumir o papel de detetives para tentar descobrir quem matou Odete Roitman - ou até mesmo provar que a vilã pode estar viva.

A novela segue focada na investigação da morte da empresária, enquanto o delegado ouve os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio, Heleninha, Celina, César e Maria de Fátima. Mas, nas redes sociais, uma teoria crescente aponta que Odete teria forjado a própria morte.

Confira os cinco indícios que alimentam essa hipótese

1 – A fala enigmática de Marco Aurélio

Logo após o corpo de Odete ser retirado do hotel Copacabana Palace, Marco Aurélio observou a cena ao lado da esposa, Leila, e comentou: “Que horror morrer assim em público! Deve estar sendo difícil para Odete”. A frase intrigou o público, já que Leila o corrigiu dizendo que a empresária estava morta - e ele rapidamente desconversou.

2 – A pressa na investigação

Durante a perícia no quarto do hotel, o delegado pediu que tudo fosse resolvido com rapidez, alegando uma ordem do secretário de segurança - amigo de Odete. Essa ligação entre os dois fez o público suspeitar que o secretário pudesse estar ajudando a encobrir algo.

3 – O caixão fechado

Durante todo o velório e o enterro, o caixão da vilã permaneceu fechado. Segundo Celina, foi um pedido da própria Odete. A decisão gerou dúvidas: será que o corpo dentro do caixão era mesmo dela - ou o caixão estava vazio?

4 – O comportamento de Consuelo e Freitas

Os funcionários mais próximos de Odete também levantaram suspeitas. Freitas recebeu uma ligação misteriosa logo após o assassinato e saiu apressado, enquanto Consuelo, que havia ganhado um aumento expressivo, não demonstrou emoção diante da notícia da morte. Internautas acreditam que os dois possam ter ajudado Odete a simular o crime.

5 – O gesto de “banana” ao Brasil

Imagens recentes mostram Marco Aurélio e Leila sendo presos antes de tentarem fugir do país, o que reacendeu a lembrança do gesto de “banana” eternizado no final original de Vale Tudo. Agora, há quem acredite que essa cena possa ter sido regravada e que Odete Roitman seja, na verdade, a autora do gesto - viva e em fuga.

