5 provas de que Odete Roitman pode estar viva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Teoria de fãs de Vale Tudo aponta que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte; cinco indícios sustentam a suspeita. Entenda

Clique aqui e escute a matéria

Os telespectadores de Vale Tudo, da Globo, voltaram a assumir o papel de detetives para tentar descobrir quem matou Odete Roitman - ou até mesmo provar que a vilã pode estar viva.

A novela segue focada na investigação da morte da empresária, enquanto o delegado ouve os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio, Heleninha, Celina, César e Maria de Fátima. Mas, nas redes sociais, uma teoria crescente aponta que Odete teria forjado a própria morte.

Confira os cinco indícios que alimentam essa hipótese

1 – A fala enigmática de Marco Aurélio



Logo após o corpo de Odete ser retirado do hotel Copacabana Palace, Marco Aurélio observou a cena ao lado da esposa, Leila, e comentou: “Que horror morrer assim em público! Deve estar sendo difícil para Odete”. A frase intrigou o público, já que Leila o corrigiu dizendo que a empresária estava morta - e ele rapidamente desconversou.

2 – A pressa na investigação



Durante a perícia no quarto do hotel, o delegado pediu que tudo fosse resolvido com rapidez, alegando uma ordem do secretário de segurança - amigo de Odete. Essa ligação entre os dois fez o público suspeitar que o secretário pudesse estar ajudando a encobrir algo.

3 – O caixão fechado



Durante todo o velório e o enterro, o caixão da vilã permaneceu fechado. Segundo Celina, foi um pedido da própria Odete. A decisão gerou dúvidas: será que o corpo dentro do caixão era mesmo dela - ou o caixão estava vazio?

4 – O comportamento de Consuelo e Freitas



Os funcionários mais próximos de Odete também levantaram suspeitas. Freitas recebeu uma ligação misteriosa logo após o assassinato e saiu apressado, enquanto Consuelo, que havia ganhado um aumento expressivo, não demonstrou emoção diante da notícia da morte. Internautas acreditam que os dois possam ter ajudado Odete a simular o crime.

5 – O gesto de “banana” ao Brasil



Imagens recentes mostram Marco Aurélio e Leila sendo presos antes de tentarem fugir do país, o que reacendeu a lembrança do gesto de “banana” eternizado no final original de Vale Tudo. Agora, há quem acredite que essa cena possa ter sido regravada e que Odete Roitman seja, na verdade, a autora do gesto - viva e em fuga.