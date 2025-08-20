Sandra vai voltar em Êta Mundo Melhor; saiba quando e como

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Êta Mundo Melhor!" contará com um reforço de peso em breve! Sandra (Flávia Alessandra) retorna com tudo para a trama nos próximos capítulos.

Candinho que se cuide em "Êta Mundo Melhor!".

A novela das seis será abalada muito em breve pela volta da grande vilã de "Êta Mundo Bom!", interpretada por Flávia Alessandra.

A personagem estava desaparecida desde o 13º capítulo da trama, após fugir da cadeia com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Porém, sua volta já está programada. Saiba tudo!

Saiba como será a volta de Sandra em Êta Mundo Melhor

Sandra voltará a dar as caras em Paris, mais uma vez, envolvida em maldades, como revela a colunista Carla Bittencourt.

Segundo a coluna, a vilã se tornará parceira de golpes de uma ladra chamada Inês. Acusada de tentar envenenar um barão local, Sandra volta ao Brasil com a aliada, trazendo na mala um anel de rubi pertencente ao nobre.

Um dos elementos-chave da personagem em seu retorno será um livro de venenos, como revela a matéria. De acordo com as fontes da coluna, a volta de Sandra acontece em 15 de setembro.

Quando Êta Mundo Melhor acaba?

"Êta Mundo Melhor!" deve ter ao todo 208 capítulos, com término previsto para 27 de fevereiro de 2026.

A novela será substituída por "A Nobreza do Amor" (título provisório), ambientada entre a África e o Nordeste brasileiro. Lázaro Ramos e Camila Pitanga estão cotados para a trama, segundo a imprensa.