Paolla Oliveira relembra cena seminua em série da Globo: 'As pessoas gostam'

Paolla Oliveira relembrou em entrevista ao Extra a polêmica cena em que apareceu seminua na minissérie da Globo “Felizes para Sempre?” (2015).

A atriz relatou que queria experimentar um papel diferente e aceitou rapidamente: "Eu estava fazendo muitas novelas e queria algo diferente. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu aceitaria fazer um teste. Topei na hora. Foram os primeiros movimentos de uma Paolla destemida."

“Eu tenho as mocinhas que tentaram me enquadrar, e que eu amo de paixão, mas eu me renovo através das personagens que me tiram do eixo, que me deixaram mostrar uma nova Paolla, como a Danny Bond”, completou.

Em relação à cena em que a personagem aparece usando apenas calcinha em uma varanda, Paola disse que é uma coisa natural.

"As pessoas gostam. Uma cena de nudez é muito naturalizada por nós. É uma cena que tá na nossa vida: a gente namora e tira roupa, certo? A internet tá aí para provar que tem algumas coisas que não saem de moda”, disse.

Apesar do sucesso, a cena quase não foi exibida.

"Nunca me esqueço da frase do Fernando Meirelles que falou: "A sequência seria tão perfeita quanto se não tivesse aquela cena. Eu quase tirei, mas deixei". Poderia não ter aquilo, poderia ser um romance sem um beijo na boca, por exemplo, que ainda causaria tanto frisson", finalizou.



Atualmente, Paolla Oliveira está no ar em "Vale Tudo". Ela interpreta Heleninha Roitman no remake da novela.