Êta Mundo Melhor: Estela termina com Celso após revelação de segredo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

"Êta Mundo Melhor!" põe um fim no romance entre Estela e Celso.

Nos próximos capítulos, os pombinhos passarão por distanciamento quando um segredo vier à tona. Saiba mais!

Êta Mundo Melhor: Estela termina o namoro com Celso

O breve romance entre Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) chegará ao fim após a jovem descobrir que foi enganada, revela o Notícias da TV.

Ela ficará decepcionada ao saber, por meio do doutor Lauro (Marcelo Argenta), seu colega de trabalho, que o rapaz esteve se divertindo em um dancing na noite anterior, algo que contraria tudo o que ele dizia ser.

A revelação deixará a enfermeira magoada e determinada a terminar o relacionamento. No dia seguinte, Celso tentará se desculpar com flores, mas será rejeitado.

Estela dirá que não quer mais vê-lo e se afastará, ignorando as justificativas do rapaz, que alegará ter boas intenções.

Ela, no entanto, seguirá firme na decisão de se afastar definitivamente.

As cenas devem ir ao ar nesta terça-feira (22)

Qual é a história de Celso e Estela em Êta Mundo Melhor?

Na novela "Êta Mundo Melhor!", Estela e Celso se apaixona após a morte da esposa dele, Maria (Bianca Bin). Foi Estela que viu Maria morrer após um atropelamento.

Porém, ambos lidam com segredos: ela, com a figura de um homem misterioso do passado; ele, com o fato de saber a verdadeira identidade do filho sequestrado de Candinho.