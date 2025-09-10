Acesso do Santa Cruz impulsiona audiência do Escrete de Ouro, consolidando Rádio Jornal Pernambuco como força digital
Santa Cruz conquista o tão esperado retorno à Série C após anos e fortalece a presença digital do Escrete de Ouro da Rádio Jornal em Pernambuco
O Escrete de Ouro da Rádio Jornal de Pernambuco, uma das principais marcas esportivas de rádio do país, registrou recorde de audiência nos canais digitais, impulsionado pela cobertura do acesso do Santa Cruz à Série C no último fim de semana.
Foram mais de 13 milhões de impactos, segundo dados de Meta Analytics, TikTok e YouTube, divulgados nesta terça-feira (9).
Com equipe em Natal desde o sábado (6), o Escrete levou todos os detalhes da classificação coral na Arena das Dunas — empate por 1x1 com o América-RN — e acompanhou a mobilização da torcida, com a cobertura do treino do Santa e as primeiras informações sobre a invasão tricolor à capital potiguar.
No dia do jogo, foram mais de 5 horas ao vivo no YouTube, somadas a uma intensa operação nas redes, com mais de 300 publicações nos perfis oficiais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
Na Rádio Jornal, a equipe esportiva do SJCC permaneceu mais de 10 horas no ar, com transmissão da partida e análises dos profissionais que o torcedor pernambucano conhece como ninguém. Além de Natal, o time do Escrete estava também no Arruda, acompanhando toda a festa tricolor com o acesso.
Aroldo Costa emociona na narração do gol da classificação do Santa Cruz
Foi pelo microfone do Escrete de Ouro que o torcedor coral soube, em primeira mão, da assinatura da SAF do Santa Cruz, informação que repercutiu rapidamente em Pernambuco.
Iran Barbosa fala sobre oficialização da SAF do Santa Cruz, após acesso à Série C
A intensa cobertura seguiu na segunda-feira (8), com a presença do presidente Bruno Rodrigues e de atletas corais no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e na programação da TV Jornal, que trouxe todos os detalhes da conquista tricolor.
Além do acesso do Santa Cruz, a agenda do fim de semana do Escrete de Ouro ainda teve a final da Copa do Nordeste — Bahia x Confiança, no sábado (6) — e a vitória do Náutico sobre o Brusque na estreia do quadrangular da Série C. Tudo com uma cobertura multiplataforma que reforça o lema da emissora: “Pernambuco falando para o mundo”.
Sobre o Escrete de Ouro
Com mais de 60 anos de história, o Escrete de Ouro atravessa gerações e segue referência no jornalismo esportivo de Pernambuco. A atuação combina rádio e ambiente digital — site, aplicativos e redes sociais — ampliando a entrega de notícias, análises e transmissões ao público pernambucano e consolidando a força da equipe esportiva mais tradicional do estado.