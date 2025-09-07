Dança dos Famosos 2025: acompanhe em tempo real as notas de hoje (07/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Noite da Dança dos Famosos 2025 traz novas apresentações e mostra o ritmo da disputa neste domingo, 07/09. Saiba todos os detalhes

A Dança dos Famosos 2025 inicia uma nova etapa no Domingão com Huck neste domingo, 7 de setembro. Entre os participantes que se apresentam estão Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls e Wanessa Camargo, todos acompanhados de seus professores.

A jurada artística da noite será a atriz Malu Galli, conhecida por interpretar Celina na novela Vale Tudo.

Nesta semana, não haverá eliminação, mas a tensão segue alta. As 14 duplas continuam na disputa, com a repescagem marcada para 12 de outubro, quando oito duplas correrão risco, e a eliminação definitiva de quatro delas ocorrerá em 19 de outubro.

O elenco mantém força e diversidade, reunindo nomes como David Junior, Richarlyson, Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa e Tereza Seiblitz, além dos já citados. A fase decisiva promete performances de alto nível, menos margem para erros e muito mais emoção no palco do Domingão.

