TV | Notícia

Dança dos Famosos 2025: acompanhe em tempo real as notas e classificações dos grupos hoje (31/08)

Com 16 participantes entre cantores, atores, apresentadores e influenciadores, a Dança dos Famosos 2025 celebra 20 anos com emoção e novos desafios

Por Alice Lins Publicado em 31/08/2025 às 17:15
Dança dos Famosos 2025
Dança dos Famosos 2025 - Reprodução/TV Globo

A "Dança dos Famosos 2025" já começou a movimentar os domingos da televisão brasileira, trazendo muita música e emoção para os telespectadores.

O quadro, que se tornou um dos maiores sucessos do programa Domingão, reúne celebridades de diferentes áreas, atores, cantores, influenciadores e personalidades da mídia, que encaram o desafio de aprender diversos ritmos de dança ao lado de professores profissionais.

A cada semana, os participantes se apresentam em estilos variados, que vão do samba ao forró, passando por ritmos internacionais como salsa e tango. 

Os 16 participantes foram divididos em quatro grupos: 

  • Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa;
  • Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme;
  • Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão;
  • Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

