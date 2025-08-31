Dança dos Famosos 2025: acompanhe em tempo real as notas e classificações dos grupos hoje (31/08)
Com 16 participantes entre cantores, atores, apresentadores e influenciadores, a Dança dos Famosos 2025 celebra 20 anos com emoção e novos desafios
A "Dança dos Famosos 2025" já começou a movimentar os domingos da televisão brasileira, trazendo muita música e emoção para os telespectadores.
O quadro, que se tornou um dos maiores sucessos do programa Domingão, reúne celebridades de diferentes áreas, atores, cantores, influenciadores e personalidades da mídia, que encaram o desafio de aprender diversos ritmos de dança ao lado de professores profissionais.
A cada semana, os participantes se apresentam em estilos variados, que vão do samba ao forró, passando por ritmos internacionais como salsa e tango.
Os 16 participantes foram divididos em quatro grupos:
- Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa;
- Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme;
- Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão;
- Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.