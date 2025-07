Percalços atravessam o caminho de 3 signos, alerta Tarô

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As cartas mostram que obstáculos devem surgir na vida de três signos. O momento exige atenção redobrada e escolhas mais conscientes

Nem sempre o Tarô aponta apenas facilidades ou caminhos abertos. Em alguns momentos, as cartas indicam fases que exigem mais cautela, paciência e discernimento. Para três signos, esse é um período em que os movimentos precisam ser mais pensados e os impulsos controlados. Isso não significa que algo negativo ou irreversível está prestes a acontecer, mas sim que determinadas situações podem testar os limites emocionais, financeiros ou relacionais de quem pertence a esses signos.

O Tarô alerta: percalços surgem quando há algo a ser aprendido, corrigido ou enfrentado com uma nova postura. Os próximos dias pedem menos ação automática e mais reflexão sobre o que, de fato, está fora do lugar. Podem ser atrasos, mal-entendidos, cobranças inesperadas ou dúvidas internas que ganham força e confundem as escolhas.

A boa notícia é que, apesar dos desafios, o cenário pode se transformar com pequenos ajustes de postura e intenção. Veja quais signos estão sob esse trânsito mais delicado — e o que as cartas revelam como conselho para atravessar esse momento com mais firmeza:

Gêmeos (21/5 a 20/6)

A carta do Enforcado sugere que geminianos devem lidar com estagnações ou bloqueios inesperados nos próximos dias. Planos que pareciam alinhados podem ser suspensos, e respostas aguardadas demorar mais do que o previsto.

O Tarô orienta a não forçar movimentos nem decisões: a pausa é parte do processo. O desafio aqui é lidar com a frustração da espera, mas também aprender a enxergar caminhos alternativos enquanto o principal não se resolve. Evite o excesso de cobrança ou ansiedade sobre o tempo — a resposta vem, mas não no ritmo que você gostaria.

Libra (23/9 a 22/10)

Com a carta do Cinco de Espadas, Libra é alertado para possíveis conflitos ou situações mal resolvidas que podem vir à tona. Discussões, julgamentos precipitados ou até mesmo rompimentos temporários podem testar o equilíbrio do signo, que costuma evitar confrontos diretos.

O Tarô recomenda mais firmeza nas decisões e menos tentativa de agradar a todos ao mesmo tempo. Nem sempre é possível sair de uma situação sem desagradar alguém — e o silêncio pode ser interpretado como consentimento. Atenção à comunicação e à maneira como você se posiciona.

Capricórnio (22/12 a 19/1)

Para Capricórnio, a carta do Nove de Paus sinaliza desgaste acumulado e sensação de que é preciso resistir um pouco mais. O signo, que tende a manter tudo sob controle, pode sentir que está fazendo mais do que deveria — ou que os resultados não condizem com o esforço.

O Tarô mostra que a exaustão emocional ou física pode levar a posturas defensivas ou à vontade de desistir. O conselho é: pare, respire e reorganize as prioridades. Nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo. É hora de manter o que funciona e abandonar o que só consome sua energia.

