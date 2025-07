Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Não consegue tirar aquela pessoa da mente? Nem se preocupa! Existem algumas simpatias poderosas que são perfeitas para ajudar a esquecer o ex!

Terminar um relacionamento ou simplesmente seguir em frente quando alguém ainda ocupa um espaço na sua mente e coração pode ser um desafio.

Às vezes, por mais que a gente se esforce, o passado parece se recusar a ficar para trás.

Por esse motivo, separamos uma simpatia poderosa que é perfeita para ajudar no processo de esquecer alguém. Veja agora!

Simpatia para deixar alguém no passado

Imagem ilustrativa de um coração partido! - Reprodução/ iStock

Segundo o João Bidu, essa é a melhor simpatia para esquecer uma pessoa.

Primeiro, pegue três fitas de 50 cm: uma branca, uma azul e uma prata.

Feito isso, com uma caneta preta, escreva seu nome e o da pessoa que deseja esquecer em cada uma delas.

Trance as fitas e amarre essa trança no pé da sua cama, deixando ali por sete dias.

Antes de dormir, peça ao seu anjo da guarda que liberte seu coração desse sentimento.

Veja também: 2 simpatias poderosas para esquentar o romance

No oitavo dia, jogue as fitas no lixo e siga sua vida mais leve!