Simpatia da moeda enterrada chama prosperidade para o lar e para a vida financeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A simpatia da moeda enterrada é um antigo ritual popular que vem sendo resgatado por quem deseja melhorar a relação com o dinheiro.

Com poucos ingredientes e muita fé, ela promete abrir caminhos para a prosperidade financeira e atrair boas energias para o lar.

Esse ritual pode ser feito em qualquer dia da semana, mas tem maior força quando realizado durante a lua crescente ou cheia. A prática envolve enterrar uma moeda com intenções positivas, simbolizando o florescimento da abundância em sua vida.

Como fazer a simpatia da moeda enterrada

Para realizar a simpatia da moeda, você vai precisar de:

1 moeda dourada (de qualquer valor)

Um vaso com planta saudável ou um jardim

Um papel branco e uma caneta

No papel, escreva seu nome completo e o que deseja atrair: estabilidade, aumento de renda, quitação de dívidas ou fartura em geral. Dobre o papel e coloque junto com a moeda no local escolhido. Ao enterrar, mentalize sua vida fluindo com mais leveza e equilíbrio.

Importância da intenção no ritual

Mais do que o ato físico, a intenção é o que fortalece a simpatia. Acredite no que está pedindo e visualize as transformações que deseja para sua realidade financeira. Reforce o ritual com pensamentos positivos e mantenha a gratidão sempre presente.

Leia também: Simpatia com vela branca para abrir seus caminhos no amor

Renovação de energias e conexão com a terra

Além de ativar a prosperidade, a prática também simboliza um elo com a terra, promovendo equilíbrio espiritual e emocional. Ela ajuda a nutrir o ambiente com boas vibrações, limpando energias negativas e fortalecendo os desejos depositados ali.

Repita a simpatia sempre que sentir necessidade de renovação ou quiser reforçar seu compromisso com o crescimento e a fartura. O universo escuta quem planta com fé.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025