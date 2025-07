Quer ganhar dinheiro? Faça essa simpatia de folha de louro com canela!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A simpatia de folha de louro com canela pode ser uma ótima opção para atrair mais dinheiro. Veja agora como fazer em casa e aproveite!

Quem não quer atrair mais dinheiro e prosperidade para a vida?

A simpatia de folha de louro com canela é muito conhecida por atrair abundância e fartura.

Nesta matéria, vamos mostrar como fazer esse ritual em casa. Veja agora!

Simpatia para atrair muito dinheiro

Segundo o portal João Bidu, são necessários cinco materiais para fazer esse ritual:

Imagem ilustrativa das folhas de louro! - Reprodução/ iStock

1 folha de louro seca;



1 colher de chá de canela em pó;



1 pedaço de papel branco sem linhas;



1 caneta;



1 pires ou pratinho.

Como fazer a simpatia?

Antes de qualquer coisa, respire fundo, limpe a sua mente e pense naquilo que tanto deseja atrair.

Em seguida, escreva no papel o valor que você deseja ou algo específico que quer alcançar com o dinheiro.

Feito isso, dobre o papel e coloque no centro do pratinho. Sobre o papel, posicione a folha de louro.

Logo após polvilhe a canela em pó por cima, dizendo as seguintes palavras em voz alta: "A canela aquece e o louro realiza. Que o dinheiro venha até mim com força, sem demora e com abundância".

Deixe o pratinho em um lugar seguro da casa por sete dias, de preferência perto da porta de entrada.

Quando finalizar esse período, queime a folha de louro e o papel, com cuidado e em um local seguro. Sopre as cinzas ao vento.