Simpatia do nome no pé para amarrar pessoa amada!

A procura por simpatias para atrair ou fortalecer o amor é bastante antiga.

Entre os rituais populares, a simpatia do nome no pé é uma das mais conhecidas e praticadas por aqueles que desejam "amarrar" a pessoa amada.

Com essa simpatia, você garante que seu amor pense em você, procure por você e permaneça ao seu lado.

A seguir, vamos mostrar como fazer essa simpatia de forma fácil. Veja agora!

Simpatia do nome no pé

Imagem ilustrativa de um casal! - Reprodução/ iStock

Comece tomando um banho, para limpar todas as energias do seu corpo, deixando a água levar as energias ruins.

Em seguida, vista uma roupa confortável, de preferência branca, que atrai positividade, ou nas cores ligadas ao amor, como vermelho, rosa ou lilás.

Segundo o UOL, você precisa ir em um local isolado, para que concentre 100% na magia.

Com uma caneta, escreva o nome da pessoa amada três vezes no pé esquerdo, próximo ao calcanhar.

Pise firme com ele no chão para enraizar e diga as seguintes palavras:

"De baixo do meu pé esquerdo te amarro e te mantenho em nome do amor e com o poder das 13 almas benditas. Que meu desejo se realize e em menos de um dia você reconheça seu amor e sentimentos por mim e me procure para que assim se manifeste. Dessa forma viveremos juntos para sempre! Enquanto não vier, a força, o apetite, a felicidade e o sono não te acharão. Que assim seja!".

Vale lembrar que a simpatia do nome no pé é uma ferramenta para aqueles que buscam um empurrãozinho do universo na vida amorosa.

Se feita com carinho e intenção positiva, pode ser uma aliada poderosa.