Simpatia para Separar Casal: 2 rituais fortes e fáceis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A busca por simpatia para separar casal é algo frequente, mas que ainda causa muita polêmica.

Apesar de existir rituais populares para isso, a decisão de interferir no relacionamento de outras pessoas deve ser tomada com muita consciência.

Nesta matéria, vamos apresentar duas simpatias que são muito conhecidas e consideradas fortes para separar casal. Veja agora!

O lado negativo das simpatias para separar casal

Os erros, normalmente, acontecem quando as simpatias são feitas sem uma orientação ou caminho a seguir.

"Quando fazemos uma simpatia para separar casal estamos interferindo na verdadeira vontade, na órbita dessa outra estrela. É como se tirássemos as coisas da sua rota normal, forçando algo, com ato intencional e de magia, para obter o sucesso disso. Mas impondo meu ego e meu egoísmo", explica o magista Juliano Ferrari em entrevista com o UOL.

Por esse motivo, ao fazer uma simpatia, tenha ciência de que pode haver um lado negativo e preços a serem pagos.

Rituais para separar casal

Veja agora as melhores simpatias para fazer em casa:

1. Simpatia do sal grosso

Imagem ilustrativa de um casal separado! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 copo de água;



1 colher de sopa de sal grosso;



Papel branco;



Caneta.

Como fazer?

Escreva em um papel branco o nome do casal que deseja separar. Encha um copo com água e adicione uma colher de sopa de sal grosso.

Pegue o papel com o nome do casal e coloque dentro do copo de água com sal. Deixe o copo em um local seguro em sua casa por 24 horas.

Após esse tempo, jogue todo o conteúdo do copo em um jardim ou em água corrente, visualizando o fim do relacionamento e o início de um novo ciclo em sua vida.

2. Simpatia do vinagre

Imagem ilustrativa de um casal separado! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 copo de vinagre branco;



Papel branco;



Caneta.

Como fazer?

Comece escrevendo em um papel branco o nome do casal ou da pessoa que deseja separar. Despeje o vinagre em um recipiente e coloque o papel com o nome do casal ou da pessoa.

Deixe o recipiente em um local seguro em sua casa por sete dias.

Passado esse tempo, retire o papel do recipiente e jogue em um lixo separado do resto do lixo da casa.

Nesse processo, sempre visualize o fim do relacionamento e o início de uma nova fase.