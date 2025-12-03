Cor e número da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 04/12

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra as cores e números da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes e aproveite as energias positivas

Clique aqui e escute a matéria

O dia 04/12 chega carregado de boas vibrações para os signos, e as energias celestes indicam quais cores e números podem ajudar cada um a atrair foco, proteção e oportunidades.

Se você gosta de começar o dia alinhado ao universo, confira as recomendações para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes — e use essas dicas para potencializar sua sorte.

Virgem

Cor: Verde-oliva



Número da sorte: 6



A energia do dia pede equilíbrio e organização. A vibração do verde ajuda a clarear a mente e manter a calma nas tarefas.

Libra

Cor: Rosa-claro



Número da sorte: 11



O charme libriano fica ainda mais evidente. Essa cor ativa gentileza e encontros positivos ao longo do dia.

Escorpião

Cor: Bordô



Número da sorte: 9



Profundidade e intuição se destacam. O bordô fortalece decisões importantes e aumenta a autoconfiança.

Sagitário

Cor: Azul-royal



Número da sorte: 3



Expansão é a palavra do dia. O azul-royal abre caminhos para boas notícias e dá mais entusiasmo às iniciativas.

Capricórnio

Cor: Cinza-grafite



Número da sorte: 8



Praticidade e disciplina em alta. O grafite traz estabilidade e foco em metas profissionais.

Aquário

Cor: Turquesa



Número da sorte: 22



Criatividade acesa! O turquesa estimula boas ideias e conexões inesperadas, fortalecendo projetos.

Peixes

Cor: Lilás



Número da sorte: 4



Sensibilidade e espiritualidade guiam o dia. O lilás ajuda a manter paz emocional e atrair boas soluções.

