Signo |

Cor e número da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 04/12

Descubra as cores e números da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes e aproveite as energias positivas

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/12/2025 às 20:48
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O dia 04/12 chega carregado de boas vibrações para os signos, e as energias celestes indicam quais cores e números podem ajudar cada um a atrair foco, proteção e oportunidades.

Se você gosta de começar o dia alinhado ao universo, confira as recomendações para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes — e use essas dicas para potencializar sua sorte.

Virgem

  • Cor: Verde-oliva
  • Número da sorte: 6

A energia do dia pede equilíbrio e organização. A vibração do verde ajuda a clarear a mente e manter a calma nas tarefas.

Libra

  • Cor: Rosa-claro
  • Número da sorte: 11

O charme libriano fica ainda mais evidente. Essa cor ativa gentileza e encontros positivos ao longo do dia.

Escorpião

  • Cor: Bordô
  • Número da sorte: 9

Profundidade e intuição se destacam. O bordô fortalece decisões importantes e aumenta a autoconfiança.

Sagitário

  • Cor: Azul-royal
  • Número da sorte: 3

Expansão é a palavra do dia. O azul-royal abre caminhos para boas notícias e dá mais entusiasmo às iniciativas.

Capricórnio

  • Cor: Cinza-grafite
  • Número da sorte: 8

Praticidade e disciplina em alta. O grafite traz estabilidade e foco em metas profissionais.

Aquário

  • Cor: Turquesa
  • Número da sorte: 22

Criatividade acesa! O turquesa estimula boas ideias e conexões inesperadas, fortalecendo projetos.

Peixes

  • Cor: Lilás
  • Número da sorte: 4

Sensibilidade e espiritualidade guiam o dia. O lilás ajuda a manter paz emocional e atrair boas soluções.

SIGNO DE PEIXES

