Cor e número da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 04/12
Descubra as cores e números da sorte para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes e aproveite as energias positivas
O dia 04/12 chega carregado de boas vibrações para os signos, e as energias celestes indicam quais cores e números podem ajudar cada um a atrair foco, proteção e oportunidades.
Se você gosta de começar o dia alinhado ao universo, confira as recomendações para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes — e use essas dicas para potencializar sua sorte.
Virgem
- Cor: Verde-oliva
- Número da sorte: 6
A energia do dia pede equilíbrio e organização. A vibração do verde ajuda a clarear a mente e manter a calma nas tarefas.
Libra
- Cor: Rosa-claro
- Número da sorte: 11
O charme libriano fica ainda mais evidente. Essa cor ativa gentileza e encontros positivos ao longo do dia.
Escorpião
- Cor: Bordô
- Número da sorte: 9
Profundidade e intuição se destacam. O bordô fortalece decisões importantes e aumenta a autoconfiança.
Sagitário
- Cor: Azul-royal
- Número da sorte: 3
Expansão é a palavra do dia. O azul-royal abre caminhos para boas notícias e dá mais entusiasmo às iniciativas.
Capricórnio
- Cor: Cinza-grafite
- Número da sorte: 8
Praticidade e disciplina em alta. O grafite traz estabilidade e foco em metas profissionais.
Aquário
- Cor: Turquesa
- Número da sorte: 22
Criatividade acesa! O turquesa estimula boas ideias e conexões inesperadas, fortalecendo projetos.
Peixes
- Cor: Lilás
- Número da sorte: 4
Sensibilidade e espiritualidade guiam o dia. O lilás ajuda a manter paz emocional e atrair boas soluções.