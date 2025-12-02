fechar
Os anjos anunciam abertura de caminhos para Capricórnio, Gêmeos e Sagitário

A energia do dia favorece decisões claras, movimentos certeiros e sinais que ajudam a enxergar o rumo certo sem tanta dúvida para o futuro

Por Bianca Tavares Publicado em 02/12/2025 às 8:05
Imagem para representar anjos
Imagem para representar anjos - iStock

Os anjos destacam um momento de virada silenciosa que mexe com a rotina desses três signos. O clima é de percepção aguçada.

Pequenos gestos, conversas rápidas e até um pressentimento forte podem indicar qual porta deve ser aberta agora. Cada signo recebe esse recado de um jeito próprio, com direcionamentos bem específicos.

Capricórnio

Os anjos indicam uma resposta que chega depois de muito tempo parada. Pode ser algo ligado a trabalho ou a um pedido que você achou que tinha sido ignorado.

A fluidez volta e você percebe que uma negociação, antes travada, começa a andar. Um nome importante te procura ou envia retorno. Preste atenção ao horário da tarde, quando a sensação de clareza fica mais forte.

Gêmeos

A mensagem angelical mostra uma escolha que parecia confusa ganhando nitidez. Um alerta interno te ajuda a decidir qual caminho seguir em uma situação envolvendo duas possibilidades, seja em relacionamento ou vida prática.

Você percebe um detalhe que muda o entendimento e isso destrava a próxima etapa. A manhã traz um sinal direto por meio de mensagem ou comentário inesperado.

Sagitário

Os anjos apontam uma oportunidade que chega por intermédio de alguém querido. Uma conversa simples pode revelar um atalho interessante, seja para resolver um problema, seja para abrir uma chance nova.

A energia do dia incentiva movimento e coragem. Um convite surge no fim do dia e funciona como um empurrão necessário para você avançar.

