Esses 7 signos não devem ignorar esses números na loteria

Os astros destacam 7 signos que entram em um período de alta sincronicidade com números especiais, favorecendo intuição, sorte e oportunidades

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/12/2025 às 19:27
Horóscopo com signos do zodíaco e moedas de dinheiro, como astrologia, dinheiro, astrologia e conceito de riqueza, conceito de horóscopo financeiro.
Horóscopo com signos do zodíaco e moedas de dinheiro, como astrologia, dinheiro, astrologia e conceito de riqueza, conceito de horóscopo financeiro. - Istock

Quando o céu fala, alguns deveriam ouvir — especialmente quando o assunto é sorte. Nesta semana, a astrologia aponta uma forte sincronia energética entre sete signos e certos números que podem aparecer em momentos decisivos, como jogos, escolhas e até palpites de loteria.

Nada garantido, claro, mas a vibração cósmica está forte o suficiente para merecer atenção.

A seguir, descubra quais são os sete signos que estão com a sorte numérica ativada e quais números não devem ser ignorados nos próximos dias.

Números de sorte para cada signo na loteria

Áries

Os arianos entram em uma fase de impulso e magnetismo.

  • Números favoráveis: 7, 19, 25.

Touro

A intuição taurina está mais apurada que o normal.

  • Números favoráveis: 4, 16, 20.

Gêmeos

Boa fase para decisões rápidas — inclusive nos palpites.

  • Números favoráveis: 2, 11, 28.

Leão

Leões recebem um empurrãozinho extra da sorte.

  • Números favoráveis: 1, 10, 33.

Libra

A balança do Universo pende ao seu favor.

  • Números favoráveis: 9, 18, 24.

Sagitário

Expansão total: a sorte corre junto com as suas aventuras.

  • Números favoráveis: 3, 14, 27.

Peixes

Energia espiritual elevadíssima, ideal para captar sinais e sincronicidades.

  • Números favoráveis: 6, 12, 30.

Aviso amigo do zodíaco

Números podem até ajudar, mas responsabilidade é sempre essencial. Use essa energia como diversão, inspiração e um empurrãozinho cósmico — nunca como promessa garantida.

