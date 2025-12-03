fechar
Cor e número da sorte para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em 04/12

Descubra quais cores e números influenciam a energia de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão em 04/12 e veja como usar essas vibrações a seu favor

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/12/2025 às 20:29
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - Freepik

O dia 04 de dezembro chega com uma energia vibrante para os signos, e muitos querem saber qual vibração usar a seu favor.

Se você busca um empurrãozinho extra do Universo, as cores e números da sorte podem ajudar a atrair boas oportunidades, abrir caminhos e potencializar decisões importantes.

Confira as indicações especiais para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão e aproveite o que o cosmos reservou para você hoje.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Áries — 21/03 a 20/04

  • Cor da sorte: Vermelho
  • Número da sorte: 9

A energia ariana fica mais forte hoje, ideal para liderança, ação e tomada de decisões rápidas. Use o vermelho para intensificar sua coragem e foco.

Touro — 21/04 a 20/05

  • Cor da sorte: Verde
  • Número da sorte: 22

Os taurinos recebem uma vibração de estabilidade e prosperidade. O verde equilibra emoções e atrai segurança, enquanto o número 22 impulsiona questões materiais.

Gêmeos — 21/05 a 20/06

  • Cor da sorte: Amarelo
  • Número da sorte: 14

Um dia excelente para comunicação e ideias criativas. O amarelo estimula clareza mental e o número 14 favorece decisões rápidas e conexões importantes.

Câncer — 21/06 a 22/07

  • Cor da sorte: Prata
  • Número da sorte: 7

Os cancerianos ganham mais intuição e sensibilidade. O prata harmoniza o campo emocional e o número 7 fortalece insights e escolhas espirituais.

Leão — 23/07 a 22/08

  • Cor da sorte: Dourado
  • Número da sorte: 1

O brilho leonino fica ainda maior. O dourado destaca seu magnetismo e confiança, enquanto o número 1 abre portas para novos inícios e protagonismo.

