Lua Minguante em Virgem renova desejos e vigor de 4 signos
Vigor e renovação! A Lua Minguante em Virgem (11/12) traz clareza e energia para 4 nativos. Hora de limpar a rotina e abrir espaço para novos desejos.
No dia 11 de dezembro de 2025, a Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem.
Este período é o momento ideal, segundo a astrologia, para a purificação, a organização e o descarte daquilo que não serve mais – seja na rotina, na saúde ou na mente.
A energia de Virgem foca no detalhe e na eficiência, permitindo que quatro signos realizem uma faxina interna profunda. Ao se livrarem do excesso de peso e da desordem, esses nativos sentirão seus desejos renovados e um novo vigor surgir para o próximo ciclo.
Virgem: Renovação Pelo Autocuidado e Saúde
Com a Lua Minguante em sua identidade, a renovação é sentida de forma imediata em seu corpo e mente. O período é propício para revisar hábitos alimentares e rotinas de exercícios. O vigor retorna ao se dedicar ao autocuidado e à organização pessoal, eliminando o estresse e a desordem que drenavam sua energia.
Peixes: Renovação Pela Limpeza nos Relacionamentos
A renovação do vigor acontece através da cura e da limpeza em seus relacionamentos mais íntimos. A Lua Minguante em seu eixo oposto exige que você se desfaça de parcerias que causam confusão ou desequilíbrio emocional. O resgate da energia vital vem da clareza sobre quem realmente merece seu tempo e afeto.
Capricórnio: Renovação Pela Organização de Metas
O vigor é renovado através da organização de grandes projetos e planos de futuro. A energia de Virgem facilita a análise detalhada de seus objetivos de longo prazo. A renovação dos desejos surge ao eliminar metas irrealistas ou ultrapassadas, permitindo que você se concentre em planos concretos e ambiciosos com disciplina e foco.
Touro: Renovação Pelo Vigor Criativo e Prazer
A renovação dos desejos e do vigor atinge sua vida criativa e afetiva. O período é ideal para limpar a desordem em projetos de lazer, hobbies ou romances que não trazem mais satisfação. O vigor retorna quando você decide investir em prazeres autênticos e simples, liberando o caminho para a alegria e a autoexpressão.
Lembre-se
A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.