fechar
Signo | Notícia

Lua Minguante em Virgem renova desejos e vigor de 4 signos

Vigor e renovação! A Lua Minguante em Virgem (11/12) traz clareza e energia para 4 nativos. Hora de limpar a rotina e abrir espaço para novos desejos.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/12/2025 às 19:07
Signo de Virgem
Signo de Virgem - Allexxandar/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

No dia 11 de dezembro de 2025, a Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem.

Este período é o momento ideal, segundo a astrologia, para a purificação, a organização e o descarte daquilo que não serve mais – seja na rotina, na saúde ou na mente.

A energia de Virgem foca no detalhe e na eficiência, permitindo que quatro signos realizem uma faxina interna profunda. Ao se livrarem do excesso de peso e da desordem, esses nativos sentirão seus desejos renovados e um novo vigor surgir para o próximo ciclo.

Lua Minguante em Virgem renova desejos e vigor de 4 signos

Virgem: Renovação Pelo Autocuidado e Saúde

Com a Lua Minguante em sua identidade, a renovação é sentida de forma imediata em seu corpo e mente. O período é propício para revisar hábitos alimentares e rotinas de exercícios. O vigor retorna ao se dedicar ao autocuidado e à organização pessoal, eliminando o estresse e a desordem que drenavam sua energia.

Peixes: Renovação Pela Limpeza nos Relacionamentos

A renovação do vigor acontece através da cura e da limpeza em seus relacionamentos mais íntimos. A Lua Minguante em seu eixo oposto exige que você se desfaça de parcerias que causam confusão ou desequilíbrio emocional. O resgate da energia vital vem da clareza sobre quem realmente merece seu tempo e afeto.

Leia Também

Capricórnio: Renovação Pela Organização de Metas

O vigor é renovado através da organização de grandes projetos e planos de futuro. A energia de Virgem facilita a análise detalhada de seus objetivos de longo prazo. A renovação dos desejos surge ao eliminar metas irrealistas ou ultrapassadas, permitindo que você se concentre em planos concretos e ambiciosos com disciplina e foco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Touro: Renovação Pelo Vigor Criativo e Prazer

A renovação dos desejos e do vigor atinge sua vida criativa e afetiva. O período é ideal para limpar a desordem em projetos de lazer, hobbies ou romances que não trazem mais satisfação. O vigor retorna quando você decide investir em prazeres autênticos e simples, liberando o caminho para a alegria e a autoexpressão.

Lembre-se

A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.

Leia também

Horóscopo 04/12: Hoje, sua confiança impulsiona o sucesso no trabalho
Astrologia

Horóscopo 04/12: Hoje, sua confiança impulsiona o sucesso no trabalho
Mensagem dos anjos acende a chama da paixão para Libra, Escorpião e Touro
Signo

Mensagem dos anjos acende a chama da paixão para Libra, Escorpião e Touro

Compartilhe

Tags