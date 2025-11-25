fechar
A energia do recomeço avança como avalanche sobre 5 signos

Um movimento astrológico carregado de força renovadora atravessa o período e atinge cinco signos com a potência de uma avalanche emocional e prática

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 18:41
Um movimento astrológico carregado de força renovadora atravessa o período e atinge cinco signos com a potência de uma avalanche emocional e prática.

É o tipo de recomeço que não pede licença: ele rompe padrões antigos, desmonta estruturas que já não faziam sentido e abre um caminho limpo, direto e cheio de possibilidades concretas.

O clima muda, as prioridades se reorganizam e a sensação de renascimento se torna evidente, quase inevitável. Para esses signos, o passado perde peso e o futuro ganha brilho.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para Touro, a energia do recomeço chega quebrando a resistência típica do signo. Situações que estavam paradas finalmente deslancham, enquanto novas oportunidades se aproximam com clareza e segurança.

O taurino se vê pronto para abandonar velhos hábitos e investir em algo que realmente conversa com seus desejos atuais. É um renascimento sólido, prático e transformador.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Em Câncer, essa avalanche emocional mexe nos vínculos, nas memórias e na forma como o signo encara suas próprias prioridades.

O canceriano percebe que é hora de fechar capítulos, perdoar o que for preciso e abrir espaço para relações mais saudáveis. O recomeço chega como cura e como libertação, redefinindo o tom afetivo dos próximos dias.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Para Virgem, o recomeço se manifesta como reorganização total. Planos ganham nova lógica, rotinas são reestruturadas e o virginiano encontra um ritmo mais leve e eficiente.

O período favorece mudanças práticas, ajustes profissionais e decisões que devolvem controle e equilíbrio. É a chance de reconstruir com mais sabedoria.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Em Sagitário, o recomeço é sinônimo de expansão. A energia impulsiona o sagitariano para novas experiências, viagens, estudos ou rumos profissionais.

O signo sente vontade de romper limites, explorar o desconhecido e mudar tudo aquilo que já não condiz com sua essência. O futuro se torna maior, mais amplo e mais ousado.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Para Peixes, o recomeço chega como uma onda espiritual e emocional. Intuições se fortalecem, encontros significativos surgem e o pisciano encontra respostas internas que transformam sua visão de mundo.

A avalanche abre espaço para novos sonhos, novas conexões e um novo jeito de se posicionar diante da vida.

