A coragem desperta com intensidade e fortalece 5 signos
O mapa astral deste período cria um terreno propício para decisões firmes, rupturas necessárias e iniciativas que antes pareciam distantes
Clique aqui e escute a matéria
O mapa astral deste período cria um terreno propício para decisões firmes, rupturas necessárias e iniciativas que antes pareciam distantes.
Uma energia de força interior se amplifica e se manifesta como impulso, clareza e determinação.
Cinco signos passam por um processo de fortalecimento emocional e prático, encontrando coragem para agir onde antes havia dúvida e para avançar onde antes existia hesitação.
Áries — de 21 de março a 19 de abril
Para Áries, a coragem surge como retorno ao seu estado natural de movimento.
O signo recupera a chama impulsiva e destemida, sentindo-se apto a iniciar projetos, enfrentar conflitos e assumir o protagonismo de decisões importantes. A força ariana se expande e traz ação concreta.
Gêmeos — de 21 de maio a 20 de junho
Em Gêmeos, a coragem se traduz em novos posicionamentos. O signo encontra firmeza para dizer o que pensa, ajustar relações e tomar decisões intelectuais que exigem clareza.
A mente geminiana se torna mais objetiva, fortalecendo escolhas e impulsionando movimentos importantes.
Virgem — de 23 de agosto a 22 de setembro
Para Virgem, o avanço vem por meio de um sentimento raro: a confiança plena na própria competência.
A coragem se manifesta como capacidade de assumir riscos calculados, expandir horizontes profissionais e romper padrões que antes limitavam o signo. Surge uma força serena e estratégica.
Escorpião — de 23 de outubro a 21 de novembro
Em Escorpião, a coragem se intensifica em camadas profundas. O signo encontra firmeza para encerrar ciclos, dizer não, reformular vínculos e abrir espaço para renascimentos internos.
A determinação escorpiana ganha um brilho intenso, guiando escolhas transformadoras.
Capricórnio — de 22 de dezembro a 19 de janeiro
Para Capricórnio, a coragem assume a forma de liderança. O signo se vê pronto para tomar decisões difíceis, reposicionar metas e assumir responsabilidades que antes pesavam.
Surge uma coragem madura, apoiada em planejamento, que abre novos caminhos profissionais e pessoais.