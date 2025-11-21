fechar
A coragem desperta com intensidade e fortalece 5 signos

O mapa astral deste período cria um terreno propício para decisões firmes, rupturas necessárias e iniciativas que antes pareciam distantes

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/11/2025 às 19:48
O mapa astral deste período cria um terreno propício para decisões firmes, rupturas necessárias e iniciativas que antes pareciam distantes.

Uma energia de força interior se amplifica e se manifesta como impulso, clareza e determinação.

Cinco signos passam por um processo de fortalecimento emocional e prático, encontrando coragem para agir onde antes havia dúvida e para avançar onde antes existia hesitação.

Áries — de 21 de março a 19 de abril

Para Áries, a coragem surge como retorno ao seu estado natural de movimento.

O signo recupera a chama impulsiva e destemida, sentindo-se apto a iniciar projetos, enfrentar conflitos e assumir o protagonismo de decisões importantes. A força ariana se expande e traz ação concreta.

Gêmeos — de 21 de maio a 20 de junho

Em Gêmeos, a coragem se traduz em novos posicionamentos. O signo encontra firmeza para dizer o que pensa, ajustar relações e tomar decisões intelectuais que exigem clareza.

A mente geminiana se torna mais objetiva, fortalecendo escolhas e impulsionando movimentos importantes.

Virgem — de 23 de agosto a 22 de setembro

Para Virgem, o avanço vem por meio de um sentimento raro: a confiança plena na própria competência.

A coragem se manifesta como capacidade de assumir riscos calculados, expandir horizontes profissionais e romper padrões que antes limitavam o signo. Surge uma força serena e estratégica.

Escorpião — de 23 de outubro a 21 de novembro

Em Escorpião, a coragem se intensifica em camadas profundas. O signo encontra firmeza para encerrar ciclos, dizer não, reformular vínculos e abrir espaço para renascimentos internos.

A determinação escorpiana ganha um brilho intenso, guiando escolhas transformadoras.

Capricórnio — de 22 de dezembro a 19 de janeiro

Para Capricórnio, a coragem assume a forma de liderança. O signo se vê pronto para tomar decisões difíceis, reposicionar metas e assumir responsabilidades que antes pesavam.

Surge uma coragem madura, apoiada em planejamento, que abre novos caminhos profissionais e pessoais.

