Força astral da virada do mês impulsiona 3 signos a finalmente dizer o que sentem

A força astral desse período rompe padrões de silêncio e traz coragem para conversas que estavam presas na garganta. Confira agora!

Quando a energia muda, tudo o que estava acumulado ganha movimento. As palavras que não saíam encontram passagem.

Os sentimentos guardados pedem espaço. É como se o universo desse um empurrão suave para que cada pessoa coloque para fora aquilo que realmente importa, sem medo de ser mal interpretada.

Confira os signos que mais sentem esse impulso:

1. Gêmeos

Gêmeos sente a necessidade de falar com clareza. O signo abandona rodeios e expressa com honestidade aquilo que vinha tentando entender sozinho.

2. Leão

Leão percebe que guardar emoções está pesando demais. O signo decide assumir vulnerabilidades e compartilha sentimentos que raramente admite.

3. Libra

Libra enfim encontra o equilíbrio entre agradar os outros e ser sincero consigo mesmo. Conversas importantes se tornam inevitáveis.



