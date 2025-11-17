Força astral da virada do mês impulsiona 3 signos a finalmente dizer o que sentem
A força astral desse período rompe padrões de silêncio e traz coragem para conversas que estavam presas na garganta. Confira agora!
Quando a energia muda, tudo o que estava acumulado ganha movimento. As palavras que não saíam encontram passagem.
Os sentimentos guardados pedem espaço. É como se o universo desse um empurrão suave para que cada pessoa coloque para fora aquilo que realmente importa, sem medo de ser mal interpretada.
Confira os signos que mais sentem esse impulso:
1. Gêmeos
Gêmeos sente a necessidade de falar com clareza. O signo abandona rodeios e expressa com honestidade aquilo que vinha tentando entender sozinho.
2. Leão
Leão percebe que guardar emoções está pesando demais. O signo decide assumir vulnerabilidades e compartilha sentimentos que raramente admite.
3. Libra
Libra enfim encontra o equilíbrio entre agradar os outros e ser sincero consigo mesmo. Conversas importantes se tornam inevitáveis.