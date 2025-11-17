fechar
Signo |

Força astral da virada do mês impulsiona 3 signos a finalmente dizer o que sentem

A força astral desse período rompe padrões de silêncio e traz coragem para conversas que estavam presas na garganta. Confira agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 17/11/2025 às 12:52
Imagem de uma mulher feliz
Imagem de uma mulher feliz - Seva Levytskyi/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Quando a energia muda, tudo o que estava acumulado ganha movimento. As palavras que não saíam encontram passagem.

Os sentimentos guardados pedem espaço. É como se o universo desse um empurrão suave para que cada pessoa coloque para fora aquilo que realmente importa, sem medo de ser mal interpretada.

Confira os signos que mais sentem esse impulso:

1. Gêmeos

Gêmeos sente a necessidade de falar com clareza. O signo abandona rodeios e expressa com honestidade aquilo que vinha tentando entender sozinho.

Leia Também

2. Leão

Leão percebe que guardar emoções está pesando demais. O signo decide assumir vulnerabilidades e compartilha sentimentos que raramente admite.

3. Libra

Libra enfim encontra o equilíbrio entre agradar os outros e ser sincero consigo mesmo. Conversas importantes se tornam inevitáveis.

Veja também: BANHO PARA PROSPERIDADE

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Quando Urano estiver em oposição em 21/11, 4 signos vão sentir o universo girar e novos caminhos nascerem
Signo

Quando Urano estiver em oposição em 21/11, 4 signos vão sentir o universo girar e novos caminhos nascerem
Com a lua ganhando brilho extra depois do dia 15, 6 signos vão sentir um chamado
Signo

Com a lua ganhando brilho extra depois do dia 15, 6 signos vão sentir um chamado

Compartilhe

Tags