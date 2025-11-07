fechar
Shia se irrita com desaparecimento de doce de leite e dispara contra colegas em A Fazenda 17

O ator Shia se revoltou ao perceber que o estoque do doce, que deveria durar a semana inteira, havia sido escondido

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/11/2025 às 20:01
Shia se revolta com novo sumiço de doce de leite na Sede
Mais uma vez, o sumiço do doce de leite causou confusão na Sede de A Fazenda 17.

O ator Shia se revoltou ao perceber que o estoque do doce, que deveria durar a semana inteira, havia sido escondido.

“Bando de babaca”, gritou o peão, visivelmente irritado com a situação. Ele voltou à despensa para conferir o restante dos mantimentos e se indignou ao ver que restavam apenas cinco caixas de leite condensado.

Durante o desabafo, Shia precisou esclarecer a Fabiano Moraes que suas críticas não eram direcionadas a ele.

“Se fosse falar de você, falaria para você”, explicou o ator, tentando evitar que o clima ficasse ainda mais tenso entre os confinados.

A discussão sobre o desaparecimento de alimentos tem se tornado rotina na casa, alimentando desentendimentos e disputas entre os participantes do reality rural.

