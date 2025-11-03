O tarô aponta reconciliação e 3 signos entendem que o amor também é aprendizado
As cartas revelam reencontros, conversas sinceras e corações dispostos a perdoar. Para três signos, o amor renasce com mais maturidade
O tarô indica uma fase em que o universo coloca frente a frente pessoas que ainda têm algo a resolver.
Não é sobre reviver o passado, e sim compreender o que ele ensinou.
As reconciliações que surgirem agora terão um tom mais realista, com menos idealização e mais entrega verdadeira.
1. Câncer
Câncer reencontra alguém que marcou sua história. O diálogo é mais maduro, e as emoções, menos confusas.
O signo entende que o amor não é só sentir, mas também compreender e respeitar o tempo do outro.
2. Libra
Para Libra, um laço antigo volta a se alinhar com mais equilíbrio. Há reconhecimento mútuo e um desejo genuíno de fazer diferente. As cartas mostram que o perdão abre portas para uma nova fase, mais serena e verdadeira.
3. Capricórnio
Capricórnio se surpreende ao perceber que ainda há espaço para o amor. Uma relação que parecia encerrada ganha um novo formato, mais leve e consciente. O signo entende que vulnerabilidade também é força.