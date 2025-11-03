fechar
Signo |

O tarô aponta reconciliação e 3 signos entendem que o amor também é aprendizado

As cartas revelam reencontros, conversas sinceras e corações dispostos a perdoar. Para três signos, o amor renasce com mais maturidade

Por Bianca Tavares Publicado em 03/11/2025 às 12:52
Imagem de uma leitura de tarô
Imagem de uma leitura de tarô - Andrii Rakov/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O tarô indica uma fase em que o universo coloca frente a frente pessoas que ainda têm algo a resolver.

Não é sobre reviver o passado, e sim compreender o que ele ensinou.

As reconciliações que surgirem agora terão um tom mais realista, com menos idealização e mais entrega verdadeira.

1. Câncer

Câncer reencontra alguém que marcou sua história. O diálogo é mais maduro, e as emoções, menos confusas.

O signo entende que o amor não é só sentir, mas também compreender e respeitar o tempo do outro.

Leia Também

2. Libra

Para Libra, um laço antigo volta a se alinhar com mais equilíbrio. Há reconhecimento mútuo e um desejo genuíno de fazer diferente. As cartas mostram que o perdão abre portas para uma nova fase, mais serena e verdadeira.

3. Capricórnio

Capricórnio se surpreende ao perceber que ainda há espaço para o amor. Uma relação que parecia encerrada ganha um novo formato, mais leve e consciente. O signo entende que vulnerabilidade também é força.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Horóscopo 3.11: Enfrente os desafios do trabalho e espere grana extra
ASTROLOGIA

Horóscopo 3.11: Enfrente os desafios do trabalho e espere grana extra
Mensagem enviada por engano vai unir 3 signos que precisavam se cruzar
Signo

Mensagem enviada por engano vai unir 3 signos que precisavam se cruzar

Compartilhe

Tags