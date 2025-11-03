fechar
Signo | Notícia

Oxum sopra leveza e 3 signos percebem que o dinheiro começa a circular de novo

Sob a energia de Oxum, a prosperidade volta a sorrir para quem souber confiar no próprio fluxo. Três signos entram num novo ciclo de abundância

Por Bianca Tavares Publicado em 03/11/2025 às 12:46
Imagem de uma mulher feliz com dinheiro
Imagem de uma mulher feliz com dinheiro - Freepik

Oxum, orixá das águas doces e da prosperidade, traz uma brisa de leveza e fluidez para o campo financeiro nos próximos dias. 

A energia pede menos controle e mais entrega, porque o dinheiro também flui melhor quando não é sufocado pelo medo.

Três signos sentirão com mais força essa virada energética.

1. Touro

Depois de um período de estagnação, Touro volta a enxergar resultados concretos. Uma quantia que parecia perdida pode ser recuperada, e uma ideia antiga ganha novo valor. A paciência típica do signo começa a ser recompensada, e o universo mostra que persistir valeu a pena.

2. Leão

A autoconfiança volta a se traduzir em reconhecimento. Leão atrai parcerias prósperas e pode receber um convite que expande horizontes financeiros. Oxum abre os caminhos com brilho e leveza, favorecendo quem se coloca com generosidade e coragem.

3. Peixes

Peixes percebe que a intuição volta a guiar decisões certeiras. O dinheiro começa a circular de formas sutis, mas consistentes. A espiritualidade se torna aliada, e o signo entende que prosperar também é confiar.

