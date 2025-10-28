Horóscopo de novembro: Mercúrio retrógrado marca um mês de revisão e renovação interior
O mês traz a última retrogradação de Mercúrio em 2025, que ocorrerá entre Sagitário e Escorpião
Clique aqui e escute a matéria
Novembro chega com um forte chamado à introspecção e ao recomeço.
O mês traz a última retrogradação de Mercúrio em 2025, que ocorrerá entre Sagitário e Escorpião, além da reta final de Urano em Touro antes de sua transição para Gêmeos em 2026.
Segundo o Astrolink, esse também é o período em que Saturno encerra seu movimento retrógrado, indicando que questões antes travadas podem finalmente ganhar movimento.
No campo emocional, Vênus em Escorpião intensifica sentimentos e convida ao aprofundamento nas relações, enquanto Júpiter inicia sua retrogradação em Câncer, ampliando o desejo de pausa, reflexão e reconexão com o propósito pessoal.
Essas configurações criam um clima de revisão e cura. É o momento de compreender o que deve ser deixado para trás e o que ainda faz sentido seguir adiante. Com Escorpião e Sagitário em destaque, o céu pede coragem para olhar para dentro e transformar o que já não cabe mais.
Entre distrações e reencontros, Mercúrio retrógrado pode causar atrasos e mal-entendidos, mas também favorece revelações importantes.
A energia do mês incentiva o recolhimento e o diálogo sincero com a própria essência. É tempo de ajustar planos, revisar decisões e se preparar para um novo ciclo com mais clareza e maturidade.
Previsões por ascendente
Áries
Com Saturno em Peixes e Marte em Sagitário, o mês estimula novos aprendizados e a busca por experiências que inspirem.
O período favorece viagens, estudos e reflexões sobre o futuro. Canalize a energia ariana para projetos que despertem entusiasmo, evitando agir por impulso.
Touro
As relações ganham protagonismo. A Lua Cheia ilumina vínculos e acordos, pedindo sinceridade e confiança.
É um bom momento para resolver pendências afetivas e emocionais, deixando o passado onde ele pertence. A energia do mês favorece o perdão e a abertura para novas conexões.
Gêmeos
Com Mercúrio retrógrado em Sagitário, ruídos de comunicação podem surgir, mas também oportunidades de revisão.
Seja claro ao se expressar e evite decisões apressadas. Cuide do corpo e respeite seus limites. Estudos e viagens trarão novas perspectivas.
Câncer
A criatividade e a sensibilidade estão em alta. Projetos artísticos e afetivos ganham destaque, assim como o desejo de autocuidado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Lua Nova do dia 20 favorece a renovação de compromissos e o equilíbrio entre o emocional e o profissional.
Leão
Transformações vividas recentemente começam a se estabilizar. É hora de consolidar conquistas e ajustar planos familiares ou domésticos.
Conversas sinceras com pessoas próximas podem gerar reconciliações e novos entendimentos.
Virgem
Com Marte em Sagitário, o foco se volta para o lar e as emoções. Mudanças na rotina podem exigir flexibilidade.
Urano em Touro reacende o desejo de crescimento espiritual e intelectual. Cultive o equilíbrio entre razão e intuição.
Libra
O mês favorece conexões e parcerias. Use sua diplomacia natural para revisar projetos e fortalecer alianças.
Alguns resultados podem demorar, mas o cenário se mostra promissor. A partir do fim do mês, há boas chances de avanços financeiros e profissionais.
Escorpião
Com Vênus em seu signo, emoções e relacionamentos se intensificam. É hora de avaliar onde vale investir energia e o que precisa ser encerrado.
Atração e ciúme podem se misturar — transforme a possessividade em confiança.
Sagitário
Mercúrio em seu signo aumenta a necessidade de diálogo, mas a retrogradação pede cuidado com impulsos.
Evite decisões precipitadas e mantenha o foco no que é essencial. A Lua Cheia destaca o cuidado com a saúde e os hábitos diários.
Capricórnio
O mês convida ao recolhimento e à autoanálise. Com Mercúrio retrógrado e Saturno direto, é tempo de reorganizar prioridades e liberar o que já não contribui para o crescimento.
No fim do mês, a Lua Nova favorece novas colaborações e projetos coletivos.
Aquário
Amizades e redes de contato ganham força. O período é favorável à cooperação e ao compartilhamento de ideias, desde que haja abertura ao diálogo.
Divergências podem surgir, mas também impulsionar mudanças positivas no campo profissional.
Peixes
Com Marte em Sagitário, o trabalho ganha ritmo e visibilidade. É um momento de reconhecimento e oportunidades, desde que você respeite seus limites.
Busque equilíbrio entre carreira e vida pessoal — e confie na sua intuição ao tomar decisões.