Um recomeço promissor coloca novos sonhos ao alcance de 3 signos
O que antes parecia distante agora se aproxima com naturalidade, abrindo espaço para a concretização de planos antigos e o nascimento de novas metas
O céu anuncia uma virada auspiciosa para três signos que entram em um ciclo de recomeço repleto de esperança, clareza e propósito.
O que antes parecia distante agora se aproxima com naturalidade, abrindo espaço para a concretização de planos antigos e o nascimento de novas metas.
As transformações que se desenham não são abruptas, mas constroem lentamente um cenário mais estável e confiante.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer dá um passo decisivo rumo à renovação emocional. A fase pede coragem para deixar o passado onde ele pertence e abrir o coração para novas experiências.
O signo encontrará força em laços afetivos sinceros e perceberá que o futuro reserva mais leveza e reciprocidade do que imaginava.
Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro)
Virgem sente o recomeço acontecer de maneira prática e concreta.
Questões profissionais e financeiras entram em uma rota de crescimento, e o signo começa a colher resultados de um esforço que parecia invisível.
É o momento de acreditar nas próprias escolhas e manter o foco no que já está florescendo.
Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)
Para Capricórnio, o recomeço vem acompanhado de estabilidade e novas perspectivas de realização.
Planos de longo prazo voltam a ganhar força, e o signo sente-se preparado para assumir o protagonismo da própria história. A paciência e o comprometimento abrem caminhos que antes pareciam bloqueados.
