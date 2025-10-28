O universo surpreende com viradas que favorecem 4 signos
Essas viradas chegam como sopros de sorte e mostram que o destino, às vezes, tem planos muito melhores do que os imaginados
Os próximos dias prometem uma série de reviravoltas inesperadas que podem mudar o rumo da vida de quatro signos.
O universo age de forma precisa, desmontando velhas estruturas para abrir espaço a novas possibilidades.
O que parecia perdido ou distante volta à cena com força, transformando desafios em oportunidades.
Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)
Para Gêmeos, o céu reserva surpresas no campo das ideias e dos relacionamentos. Um projeto antigo pode ressurgir com nova força, abrindo portas para o reconhecimento.
A comunicação e o jogo de cintura típicos do signo serão fundamentais para aproveitar as oportunidades que se revelam quase por acaso.
Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião será surpreendido por uma virada emocional poderosa. O signo encontrará clareza sobre situações que antes pareciam confusas, especialmente em vínculos afetivos e decisões pessoais.
O universo reorganiza o que estava fora do lugar, trazendo de volta o controle e a autoconfiança.
Aquário (de 20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Aquário vivencia um momento de libertação e avanço. Mudanças inesperadas no ambiente profissional ou nas amizades abrirão espaço para novas conexões e projetos criativos.
Essa é uma fase de renovação de propósitos e de retomada da fé no futuro.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes recebe um empurrão cósmico que o faz sair da zona de conforto. Caminhos antes nebulosos se tornam mais claros, e a sorte atua de modo silencioso, abrindo oportunidades financeiras e emocionais.
O segredo é seguir a intuição, pois ela será o guia mais confiável.