Banho de descarrego com arruda e alecrim muda a energia de 5 signos de vez

A combinação de arruda e alecrim limpa o corpo, a mente e o campo energético, trazendo alívio imediato e força para recomeçar agora mesmo

Clique aqui e escute a matéria

Há momentos em que nada parece fluir: o cansaço pesa, os pensamentos se embaralham e a energia fica estagnada. É nesse ponto que o universo dá um empurrão, e um simples ritual pode transformar tudo.

O banho de descarrego com arruda e alecrim é uma dessas chaves, ele quebra miasmas, corta invejas e reequilibra o campo vibracional, permitindo que a sorte volte a circular.

Nos próximos dias, essa limpeza espiritual será essencial para quem sente que as coisas travaram. A arruda atua como escudo contra negatividades externas, enquanto o alecrim devolve vitalidade e clareza mental.

Juntos, eles formam uma proteção natural poderosa, capaz de abrir os caminhos que pareciam fechados há tempos.

Veja quais signos vão sentir esse renascimento energético com mais intensidade:

Gêmeos

A mente geminiana desacelera e encontra foco. O banho ajuda a dissipar preocupações e traz uma clareza que permite enxergar soluções rápidas para o que antes parecia complicado.

Leão

Leão recupera o brilho natural. O descarrego limpa influências que vinham minando a autoconfiança e reacende o entusiasmo. A autoestima volta a comandar os próximos passos.

Virgem

Virgem sente o coração mais calmo e o ambiente ao redor mais leve. A limpeza energética reorganiza até o que parecia emocionalmente fora do lugar.

O banho deve ser feito preferencialmente em um domingo ou quinta-feira. Ferva água, adicione arruda e alecrim, espere amornar e jogue do pescoço para baixo, mentalizando a renovação.

Número da sorte: 12

Afirmação: “Eu libero o que me pesa e abro espaço para o novo.”



