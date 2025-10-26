A carta do Sol aparece para 3 signos como sinal de vitória após longos atrasos
A carta do Sol surge como um lembrete poderoso de que tudo o que foi adiado agora começa a florescer. Veja quais são os signos que recebem a mensagem
Clique aqui e escute a matéria
O tarô revela um novo ciclo de clareza e conquistas para cinco signos que enfrentaram períodos de espera, incerteza e promessas que pareciam nunca se cumprir.
É o momento em que o esforço finalmente se traduz em resultados visíveis, trazendo alegria, reconhecimento e estabilidade.
Confira quais são eles:
Touro
Depois de meses de persistência silenciosa, Touro sente a energia do Sol iluminar seus planos. Questões profissionais que pareciam emperradas se resolvem, e uma boa notícia chega por e-mail ou ligação. A sensação é de vitória e de dever cumprido.
Leão
Regido pelo próprio Sol, Leão entra em um dos períodos mais positivos do ano. Reconhecimento público, elogios e oportunidades inesperadas surgem.
O signo recupera o brilho natural e percebe que toda espera teve um propósito.
Libra
Libra encontra equilíbrio entre razão e emoção. Um projeto antigo ganha luz verde, e o signo volta a acreditar na própria capacidade.
A carta do Sol também traz harmonia nas relações, curando mal-entendidos e fortalecendo vínculos.