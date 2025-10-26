fechar
3 signos vão sentir Exu abrindo caminhos e trazendo notícias rápidas

Três signos entram numa fase de dinamismo puro. A energia de Exu abre portas, derruba atrasos e coloca cada um diante do seu próprio poder de decisão

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 11:27
Imagem de signos
Imagem de signos - Freepik

A força de Exu, mensageiro dos caminhos e senhor das encruzilhadas, começa a se manifestar para três signos que estavam estagnados, sem saber por onde seguir.

Ele traz movimento, oportunidades inesperadas e respostas que chegam de repente, às vezes por mensagem, ligação ou um simples encontro casual.

Exu não espera. Ele provoca o agora, remove o que trava e coloca cada pessoa diante do que precisa agir. Esses signos sentirão a energia vibrante da mudança batendo à porta, com sinais claros e decisões rápidas.

Áries

Áries sente o chamado da ação. Uma oportunidade profissional surge de forma inesperada, talvez por alguém que o signo nem imaginava. É hora de responder rápido e confiar no instinto. Exu abre o caminho para que Áries volte a sentir entusiasmo e coragem para começar de novo.

Gêmeos

Para Gêmeos, as notícias chegam literalmente por mensagem. Uma conversa, um convite ou uma resposta antiga pode destravar algo importante.

A energia de Exu traz clareza e agilidade, permitindo que o signo se mova com confiança. Viagens curtas e encontros casuais também podem mudar rumos.

Leão

Leão percebe a presença de Exu através de reviravoltas boas. Algo que parecia travado, um projeto, uma negociação ou um contato importante, finalmente se resolve. O signo recupera o brilho e a motivação, entendendo que quando o destino quer agir, tudo acontece de uma vez.

