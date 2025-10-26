fechar
3 signos recebem a bênção de Oxum para curar feridas antigas e abrir o coração

A bênção marca um período de cura emocional coletiva. Oxum lembra que o amor, quando é verdadeiro, nunca vem para ferir, vem para ensinar

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 10:32
Oxum, orixá das águas doces, do amor e da fertilidade, traz uma onda de cura emocional profunda para cinco signos que vinham guardando dores, ressentimentos e histórias mal resolvidas.

Essa energia envolve o coração com doçura, pedindo entrega, perdão e acolhimento, não apenas com os outros, mas também consigo mesmos.

Durante os próximos dias, o que antes parecia esquecido pode vir à tona, mas de forma leve, para ser curado de verdade.

Câncer

Câncer sente a força de Oxum como um abraço. A saudade de alguém querido ou a dor de um rompimento começa a se dissolver.

O signo aprende que chorar também é uma forma de limpar e que o amor pode renascer quando o coração está disposto a perdoar.

Libra

Para Libra, a bênção chega como um espelho. Situações antigas que ainda ecoavam ganham clareza, e o signo percebe onde se doou demais. É tempo de equilíbrio emocional, de se colocar em primeiro lugar e abrir espaço para um novo tipo de amor, mais leve e maduro.

Escorpião

Escorpião passa por um processo intenso de liberação. Feridas guardadas há anos começam a cicatrizar, e o signo entende que a vulnerabilidade não é fraqueza. Um reencontro ou uma conversa sincera pode ser o ponto final necessário para seguir em paz.

