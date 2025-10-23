A sorte rompe barreiras antigas e alcança 4 signos
Depois de um ciclo marcado por desafios e atrasos, o universo se reorganiza e faz a sorte atravessar fronteiras antes intransponíveis
Quatro signos serão diretamente beneficiados por esse movimento astral, que promete abrir portas, transformar rotinas e criar oportunidades inesperadas.
A sensação será de leveza e surpresa, como se algo finalmente destravasse e a vida começasse a fluir em um novo ritmo.
Touro (de 20 de abril a 20 de maio)
Touro verá suas limitações se dissolverem diante de novas possibilidades. A estabilidade que o signo tanto valoriza virá acompanhada de oportunidades de crescimento financeiro e reconhecimento profissional.
O que antes parecia distante agora se mostra ao alcance das mãos, impulsionado por boas conexões e decisões seguras.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer experimentará um rompimento simbólico com o passado. Questões emocionais que bloqueavam o avanço finalmente se resolvem, e o signo reencontra o equilíbrio necessário para seguir em frente.
A sorte se manifesta em reconciliações, apoio inesperado e notícias que trazem alívio e esperança.
Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião entra em uma fase de virada. Barreiras antigas, especialmente ligadas à vida financeira ou à autoconfiança, começam a cair.
O signo atrai oportunidades intensas e transformadoras, típicas de sua natureza profunda. A sorte aqui age como força de renovação, revelando caminhos antes ocultos.
Aquário (de 20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Para Aquário, o rompimento das barreiras chega na forma de inovação. O signo, que vive de ideias e visões de futuro, verá projetos finalmente ganharem espaço.
Convites, parcerias e surpresas profissionais devem marcar os próximos dias, reforçando a sensação de que o acaso também pode trabalhar a favor de quem ousa sonhar.