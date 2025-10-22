fechar
A fase de recomeço traz conquistas que fortalecem 4 signos

O que antes parecia distante começa a se concretizar, revelando vitórias que fortalecem o espírito e renovam a autoconfiança

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/10/2025 às 12:14
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco!
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

Um novo ciclo começa a se desenhar no céu, marcando um tempo de recomeço para quatro signos que aprenderam com as quedas e agora caminham com mais firmeza.

A energia astrológica favorece o fechamento de velhos ciclos e a abertura de caminhos mais prósperos, onde o passado deixa de ser peso e passa a servir de alicerce.

Touro (de 20 de abril a 20 de maio)

Touro entra em uma fase de estabilidade emocional e material. Após meses de desafios, o signo finalmente sente o chão firme sob os pés e começa a colher os frutos do que plantou com paciência.

As conquistas chegam de forma gradual, mas consistente, trazendo segurança e a sensação de que o pior já passou.

Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)

Para Leão, o recomeço vem acompanhado de reconhecimento. O signo volta a brilhar com mais intensidade, retomando projetos que estavam adormecidos e recebendo apoio de pessoas influentes.

O universo parece conspirar para colocar o leonino novamente no centro das atenções — mas agora com maturidade e propósito mais claros.

Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião vive um período de renovação interior. As conquistas que se aproximam não são apenas materiais, mas também espirituais e emocionais.

O signo compreende que o poder do recomeço está em transformar feridas em força, e é exatamente isso que o impulsiona rumo a novas vitórias.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Peixes sente o vento da mudança soprar a favor. Depois de um tempo de incertezas, o signo encontra clareza em seus objetivos e passa a atrair oportunidades alinhadas com seus sonhos.

A confiança renasce, e com ela vem a capacidade de agir com mais coragem e direção.

