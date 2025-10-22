A fase de recomeço traz conquistas que fortalecem 4 signos
O que antes parecia distante começa a se concretizar, revelando vitórias que fortalecem o espírito e renovam a autoconfiança
Um novo ciclo começa a se desenhar no céu, marcando um tempo de recomeço para quatro signos que aprenderam com as quedas e agora caminham com mais firmeza.
A energia astrológica favorece o fechamento de velhos ciclos e a abertura de caminhos mais prósperos, onde o passado deixa de ser peso e passa a servir de alicerce.
Touro (de 20 de abril a 20 de maio)
Touro entra em uma fase de estabilidade emocional e material. Após meses de desafios, o signo finalmente sente o chão firme sob os pés e começa a colher os frutos do que plantou com paciência.
As conquistas chegam de forma gradual, mas consistente, trazendo segurança e a sensação de que o pior já passou.
Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)
Para Leão, o recomeço vem acompanhado de reconhecimento. O signo volta a brilhar com mais intensidade, retomando projetos que estavam adormecidos e recebendo apoio de pessoas influentes.
O universo parece conspirar para colocar o leonino novamente no centro das atenções — mas agora com maturidade e propósito mais claros.
Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião vive um período de renovação interior. As conquistas que se aproximam não são apenas materiais, mas também espirituais e emocionais.
O signo compreende que o poder do recomeço está em transformar feridas em força, e é exatamente isso que o impulsiona rumo a novas vitórias.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes sente o vento da mudança soprar a favor. Depois de um tempo de incertezas, o signo encontra clareza em seus objetivos e passa a atrair oportunidades alinhadas com seus sonhos.
A confiança renasce, e com ela vem a capacidade de agir com mais coragem e direção.