fechar
Signo | Notícia

A alegria se espalha como promessa cumprida para 3 signos

A sensação de dever cumprido se mistura à leveza de saber que algo bom finalmente chega — como uma promessa que o destino decide honrar

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/10/2025 às 12:49
Imagem de círculo dos signos do zodíaco.
Imagem de círculo dos signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Há momentos em que o universo parece devolver, em forma de alegria, tudo o que foi vivido com paciência e fé.

Para três signos, este é o tempo em que antigas esperas encontram respostas e os caminhos voltam a brilhar.

A sensação de dever cumprido se mistura à leveza de saber que algo bom finalmente chega — como uma promessa que o destino decide honrar.

Touro (de 20 de abril a 20 de maio)

Touro sentirá o coração se expandir com boas notícias na vida material e afetiva. O signo, que vem buscando estabilidade e reconhecimento, perceberá resultados concretos de seus esforços.

Uma alegria tranquila, quase silenciosa, toma conta do cotidiano, trazendo paz e contentamento após um período de incertezas.

Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião vive um tempo de recompensas emocionais. Situações que pareciam estagnadas começam a fluir, especialmente em relações que exigiam perdão ou coragem para recomeçar.

O signo compreenderá que a alegria verdadeira nasce quando se abandona o controle e se confia no fluxo da vida.

Aquário (de 20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Para Aquário, a alegria surge em forma de realização e expansão pessoal. Projetos criativos, sonhos guardados ou novas conexões ganham força agora, reacendendo o entusiasmo.

O signo perceberá que o universo cumpre o que promete — ainda que o caminho tenha sido diferente do imaginado.

Leia também

O destino trama coincidências perfeitas que favorecem 5 signos
astrologia

O destino trama coincidências perfeitas que favorecem 5 signos
Horóscopo 21/10: Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco
Astrologia

Horóscopo 21/10: Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco

Compartilhe

Tags