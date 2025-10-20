O universo costura reencontros decisivos que marcam 4 signos
As forças cósmicas entram em sintonia e tecem, com precisão invisível, reencontros capazes de transformar o rumo da vida de quatro signos
Este novo movimento astral favorece conexões que pareciam perdidas no tempo — amizades que se reaproximam, amores que retornam com novos significados e laços familiares que encontram o perdão necessário para florescer novamente.
O universo, com sua sabedoria silenciosa, mostra que certos vínculos nunca se rompem por completo: apenas aguardam o instante certo para renascer.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer sentirá o coração vibrar ao reencontrar alguém que marcou profundamente seu passado. Esse reencontro traz cura e entendimento, permitindo que antigas mágoas se dissolvam.
O signo aprende que a verdadeira conexão resiste ao tempo e encontra seu caminho de volta quando ambos estão prontos para recomeçar com maturidade.
Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)
Para Libra, o reencontro vem como um ajuste de equilíbrio. Uma conversa adiada ou uma relação interrompida de forma brusca pode agora ganhar um desfecho harmonioso.
O signo se beneficia da clareza emocional e encontra paz ao compreender o que antes parecia confuso.
Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricórnio será surpreendido por alguém do passado que ressurge de maneira inesperada, mas com propósito claro.
Esse retorno pode abrir portas profissionais, trazer novas alianças ou reacender sentimentos genuínos.
O reencontro ajuda o signo a perceber o quanto amadureceu e como está preparado para reconstruir o que ainda faz sentido.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes vive um reencontro que toca profundamente sua alma. Pode ser um amor antigo, uma amizade de longa data ou até uma conexão espiritual que retorna para trazer respostas e paz interior.
O signo sente que o tempo não apagou o afeto, apenas o transformou em algo mais leve e sábio.