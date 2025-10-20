fechar
Um ciclo de luz e recomeço se abre diante de 4 signos

Depois de fases desafiadoras, quatro signos do Zodíaco começam a enxergar com nitidez os caminhos que antes pareciam envoltos em sombra

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/10/2025 às 12:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Os astros anunciam a chegada de um período marcado por clareza, renovação e esperança.

É um ciclo de recomeço, em que antigas dores perdem força e novas oportunidades surgem com brilho e propósito.

A energia da luz domina o cenário, iluminando o que precisa ser curado e fortalecendo o que deve florescer.

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Câncer inicia um novo capítulo emocional. O signo, conhecido por sua sensibilidade, encontra forças para deixar o passado no lugar que lhe pertence.

A partir de agora, o foco se volta para o autocuidado e para a reconstrução de laços genuínos.

Um novo ciclo afetivo pode se abrir, seja no amor ou nas relações familiares, com mais harmonia e segurança emocional.

Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Para Libra, a luz chega em forma de equilíbrio. Questões que pareciam confusas começam a se resolver naturalmente, permitindo que o signo recupere o controle e a paz interior.

O momento é propício para decisões importantes, já que a mente e o coração finalmente caminham na mesma direção.

Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitário entra em um ciclo de otimismo renovado. A energia astral devolve o entusiasmo e a fé nas próprias jornadas. 7

Novos projetos, viagens ou mudanças de direção ganham força, trazendo expansão e propósito. É hora de acreditar novamente e seguir o instinto — o universo está abrindo as portas certas.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Peixes vive um recomeço espiritual e emocional. A intuição do signo estará ainda mais aguçada, conduzindo-o a decisões sábias e libertadoras.

O passado se dissolve como neblina, e a sensação de leveza se instala. O que chega agora tem tom de cura, fé e reconexão com a própria essência.

