4 signos vão resolver pendências antigas e dormir em paz depois de meses

Os próximos dias prometem aliviar o peso que quatro signos vinham carregando há muito tempo. O seu está nesta lista? Confira agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 8:36
Imagem para representar o conceito de resolução de pendências antigas
Imagem para representar o conceito de resolução de pendências antigas - Freepik

O que antes parecia travado finalmente encontra solução, trazendo uma sensação de descanso mental e emocional que há meses não era sentida.

A energia da semana favorece o encerramento de ciclos, pedidos de desculpa e dívidas emocionais, ou até financeiras, sendo quitadas. A paz chega quando tudo se coloca no lugar certo.

Touro

Um assunto que tirava seu sono há semanas começa a se resolver com naturalidade, Touro.

Pode ser uma dívida que encontra acordo, uma conversa que parecia impossível ou um projeto profissional que finalmente anda. Depois de tanto esforço, a sensação será de dever cumprido e merecido sossego.

Câncer

Velhas pendências emocionais encontram fim. Uma conversa franca com alguém importante traz o alívio que você precisava para seguir em frente.

Essa troca sincera abre espaço para uma nova fase de leveza e aceitação, onde o passado perde a força que tinha sobre você.

Virgem

Um problema burocrático ou financeiro que te consumia tempo e paciência será resolvido. As coisas finalmente se encaixam, e a ansiedade diminui.

O sentimento será de tranquilidade e gratidão por ver que tudo o que parecia emperrado, na verdade, estava apenas esperando o momento certo.

Peixes

O fechamento de um ciclo emocional te devolve o equilíbrio. Você entende que não pode controlar tudo e, ao soltar, as respostas vêm sozinhas.

Uma boa notícia ligada a trabalho ou família encerra um longo período de tensão.

