fechar
Signo | Notícia

5 signos que devolverão paixão e harmonia ao relacionamento

O amor renasce quando há vontade de recomeçar e o universo está abrindo espaço para isso. Confira lista completa dos signos do zodíaco

Por Suzyanne Freitas Publicado em 19/10/2025 às 8:07
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os ventos do amor começam a soprar com mais suavidade e calor, trazendo uma fase de reconciliação, cumplicidade e desejo renovado para cinco signos.

A energia cósmica favorece gestos sinceros, conversas profundas e a chance de reacender o fogo da paixão.

Touro

O signo mais sensual do zodíaco recupera a ternura e o encanto nas relações. Pequenas atitudes e toques de carinho farão o amor florescer novamente.

Gêmeos

Com mais leveza e diálogo, Gêmeos encontrará o equilíbrio que faltava. A comunicação clara e divertida será o segredo para fortalecer laços.

Leão

O coração leonino volta a vibrar em intensidade. A autoconfiança e o brilho pessoal reacendem a paixão e fazem o parceiro se encantar novamente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escorpião

As emoções profundas e o magnetismo de Escorpião voltam com força total. É tempo de entrega, reconexão e amor intenso.

Peixes

A sensibilidade pisciana cria um clima romântico e afetuoso. Gestos de cuidado e empatia transformarão a relação em algo ainda mais especial.

Números de sorte para cada signo na loteria

Leia também

3 signos que vão sentir mudanças súbitas no final de outubro
Signos

3 signos que vão sentir mudanças súbitas no final de outubro
O tempo da espera termina e 3 signos são premiados
Signos

O tempo da espera termina e 3 signos são premiados

Compartilhe

Tags