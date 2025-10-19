fechar
Paixão proibida reacende e deixa 3 signos divididos entre o desejo e a razão

Os próximos dias prometem mexer com o emocional de três signos que achavam estar em paz com o passado: espere um grande reencontro!

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 8:21
Imagem de um casal
Imagem de um casal - Freepik

Um reencontro ou mensagem inesperada pode reacender uma chama antiga, colocando coração e razão em lados opostos.

Essa energia traz à tona sentimentos guardados e dilemas intensos. O que antes parecia resolvido volta com força, pedindo escolhas que não podem mais ser adiadas.

Gêmeos

Um contato inesperado pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Alguém do passado reaparece com palavras que você sempre quis ouvir, mas no momento menos esperado.

A tentação de reviver o que ficou mal resolvido é grande, mas é preciso entender se esse sentimento é real ou apenas nostalgia.

Escorpião

O desejo fala mais alto, e um reencontro promete incendiar seu coração. Mesmo sabendo dos riscos, há algo irresistível nessa conexão que parece desafiar a lógica.

O conflito entre o que você quer e o que sabe que deve fazer será intenso, e as próximas decisões podem mudar tudo.

Capricórnio

Você tenta manter o controle, mas algo em você se rende. Um sentimento que parecia esquecido volta com intensidade, bagunçando seus planos.

Essa paixão traz lições importantes sobre vulnerabilidade e entrega, e talvez mostre que o amor nem sempre segue o caminho mais seguro.

