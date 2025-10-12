fechar
Tarô aponta reconciliação e novos caminhos amorosos para 3 signos

As cartas do Tarô anunciam reviravoltas no amor. Três signos entram em um período de reconciliação, novos encontros e decisões que mudam o rumo

Por Bianca Tavares Publicado em 12/10/2025 às 10:18
Imagem de mulher lendo tarô
Andrii Rakov/Freepik

As energias da semana indicam que o coração volta a se abrir.

Para alguns, isso significa resolver o que ficou mal entendido; para outros, encontrar alguém que desperta algo diferente.

O amor ganha intensidade, mas também pede escolhas conscientes e sinceridade.

Gêmeos – Carta: Os Enamorados

O Tarô revela um reencontro poderoso. Alguém do passado pode reaparecer com novas intenções e te colocar diante de uma escolha.

O diálogo sincero será essencial para entender se o que vem agora é recomeço ou fechamento definitivo.

Virgem – Carta: O Julgamento

Uma relação antiga pode ser revisitada, e desta vez com mais maturidade. Essa carta indica reconciliação ou uma conversa que traz clareza emocional.

Você pode perceber que o tempo afastado serviu para amadurecer ambos os lados.

Peixes – Carta: O Sol

O amor volta a brilhar. Um novo interesse surge com leveza e reciprocidade, reacendendo a confiança nos sentimentos.

Para quem estava em um impasse, essa carta traz transparência e a chance real de viver algo verdadeiro.

