2 signos vão perceber que o que parecia fim era só o começo de algo gigante
Dois signos vão descobrir que o desfecho recente, na verdade, era apenas o início de uma virada que promete trazer propósito e conquistas
A vida tem formas curiosas de recomeçar. O que parecia um ponto final ganha novas cores e um sentido totalmente diferente.
Esses signos vão se surpreender ao ver que algo que terminou, seja um relacionamento, um projeto ou um plano engavetado, estava apenas sendo realinhado para voltar com mais força.
Câncer
Câncer vai se deparar com uma situação que acreditava encerrada. Pode ser alguém que volta para esclarecer algo ou um projeto profissional que renasce depois de muito tempo parado.
O que antes doía agora faz sentido, e o retorno vem acompanhado de amadurecimento e estabilidade emocional.
Sagitário
Uma mudança que parecia uma perda vai abrir espaço para um novo cenário cheio de possibilidades.
Um trabalho que terminou pode se transformar em uma oportunidade melhor, ou uma despedida amorosa pode dar lugar a um reencontro inesperado. É o tipo de reviravolta que muda o rumo e o coração.
O universo vai provar que nem sempre o fim é o oposto do começo. Para esses dois signos, é justamente onde tudo parecia ruir que o destino começa a construir algo maior.